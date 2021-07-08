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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi (2)

DHA

350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi (2)


GAZİANTEP VALİLİĞİ: ÖRNEK ODANIN SERGİLENDİĞİ ALAN OLUŞTURULDU
Gaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından anneleri ve babaları ölen çocuklar için evlerine, kendileri için özel oda kurulup, bilgisayarlar alındı. Haberde yer alan 'Yetim Gülerse Dünya Güler' yazılı fotoğrafın sosyal medyada yanlış anlaşılması ilgili paylaşımlara yönelik, Gaziantep Valiliği tarafından açıklama yapılarak fotoğrafın sergi alanı olduğu ifade edildi.
Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Ulusal bir haber ajansı tarafından İlimiz Araban İlçe Kaymakamlığınca hayata geçirilen 'Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi' kapsamında 8 Temmuz 2021 tarihinde '350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi' başlığıyla bir haber çalışması yapılmış ve haberde bazı fotoğraflara yer verilmiştir. Haberin sosyal medya mecralarında yayılmasının ardından bu fotoğraflarda yer alan görüntülerle ilgili yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan bazı sosyal medya paylaşımları yapılması ve yanlış bir algı oluşması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Söz konusu proje kapsamında hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile Araban Kaymakamlığımız tarafından 125 genç ve çocuk odası 350 öksüz, yetim, şehit ailesinden ve dezavantajlı çocuğa (bazı odalar 2-3 kişiliktir) tahsis edilerek kurulumu gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında destek veren hayırseverlerin, yaptıkları bağışlarla gençlerimize nasıl bir genç odası hazırlandığını görmelerinin sağlanması ve gençlerimizin rencide edilmemesi amacıyla Kaymakamlık girişimleri ile örnek odanın sergilendiği bir alan oluşturulmuştur.
Haberle birlikte verilen ana fotoğraf,  Kaymakamlık projelerinin ve örnek odaların sergilendiği açılış programından çekilmiştir ve fotoğraflarda yer alan genç odası, proje kapsamında dağıtımı gerçekleştirilen genç odalarının birer örneklerinin sergilendiği alana aittir. Dolayısı ile fotoğraflar gençlerin yaşadığı evlerin değil sergi alanının fotoğrafları olduğu için duvarda yazılan yazı proje tanımlaması yapmak amacıyla yazılmış ve duvarda bulunan kamera ise alanın güvenliğinin sağlanması amacıyla yerleştirilmiştir."
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2021-07-08 15:38:01

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