Bisiklet teşviki için çalışmalar sürüyor Büyükşehir “Bisiklet Dostu İşveren” sertifikasını alan ilk belediye olma yolunda

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Bisikletliler Federasyonu’na (ECF) “Bisiklet Dostu İşveren Sertifikası” için başvuruda bulundu. Büyükşehir Belediyesi başvuru ve değerlendirme süreci tamamlandığında sertifikayı alan ilk belediye unvanını alacak.

Çevre dostu bir ulaşım aracı olan bisikletlerin gündelik hayattaki kullanımını artırmak amacıyla çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Bisikletliler Federasyonu’na (ECF) Bisiklet Dostu İşveren Sertifikası için başvuruda bulundu. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan başvuru kabul edilip işlemler tamamlandığında Gaziantep Büyükşehir sertifikayı alan ilk belediye olacak. Ayrıca ECF temsilcilerinin belediye ziyaretinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptıkları toplantıda bisiklet kullanımı için yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Başkan Fatma Şahin’i ziyaretleri sonrasında ECF temsilcileri, yerel ve bölgesel yönetimleri bir araya getiren, bisikleti bir ulaşım ve eğlence modu olarak tanıtmak için aktif olarak çalışan “Bisikletçiler için Şehirler ve Bölgeler” (CRC) ağına resmi daveti gerçekleştirdi. Bilgi, çözüm ve strateji alışverişinde bulunan, bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla şehirlerin uygulamalarını paylaşabildiği, CRC ağı ile dünyada yapılan çalışmaların takibi sağlanırken, Gazi şehirde hayata geçirilen örnek projelerin duyurulmasına katkı sağlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bisikletin kullanımının yaygınlaşması için bisiklet yollarının yapımını sürdürürken, kurumun Toplu İş Sözleşmesi’nde Türkiye’ye örnek bir uygulama hayata geçirilerek belediyeye araç ile değil bisikletle gelen çalışanlara aylık 50 lira daha fazla yatırılması kararı alındı.

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