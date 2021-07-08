MEB ve GSO’dan mesleki eğitim alanında iş birliği çalıştayı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEB ve GSO’dan mesleki eğitim alanında iş birliği çalıştayı

İHA

MEB ve GSO’dan mesleki eğitim alanında iş birliği çalıştayı

Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO) Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında İletişim ve Görünürlük Stratejisi Hazırlık Çalıştayı gerçekleştirildi.
Çalıştaya, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy, Perihan Çöçelli, Başar Küçükparmak, MEB ve GSO mesleki eğitim uzmanları katıldı. Proje kapsamında MEB ve GSO iş birliğinde Türk ve geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik mesleki eğitim ve istihdam olanaklarının oluşturulması hedefleniyor.
“Çalışmalarımızla hem gençlerimizin hem de sektörlerimizin beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz”
Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, GSO Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM) ve Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP) hakkında katılımcılara bilgi verdi. GSO tarafından hayata geçirilen projelerle gençlerin ara eleman değil aranan eleman olmalarını amaçladıklarını kaydeden Sağım, “GSOMEM’de şu ana kadar 8 bin kişiye mesleki eğitim verdik. Bunun yanı sıra yüzlerce kursiyerin istihdamını sağladık. GASİMEP ile de 9’uncu sınıfı tamamlamış öğrenciler arasından yüksek başarı oranına sahip Mesleki Beceri Testi (MEBET) ile seçilen öğrencilerin işletmelerle eşleştirilmesi yöntemi ile ikili mesleki eğitim sistemi sayesinde öğrencilerin hem işletmede meslek öğrenmelerini hem de lise eğitimlerini tamamlayarak diploma almalarını sağlıyoruz. Ayrıca geçtiğimiz Haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile CNC operatörlüğü ve kaynakçılık alanında meslek edindirmek ve işletmelerin ihtiyacını karşılamak üzere Mükemmeliyet Merkezleri İş Birliği Protokolü'nü imzaladık. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Gaziantep’e özgü projeler üzerinde birlikte yapacağımız çalışmalarla hem gençlerimizin hem de sektörlerimizin beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz. Vermiş oldukları desteklerden ve iş birliklerinden ötürü Milli Eğitim Bakanlığımıza, toplantımıza katılan Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine ve uzmanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
“Gençlerimize kaliteli ve erişilebilir mesleki ve teknik eğitimin sağlanmasını amaçlıyoruz”
Mesleki eğitimin bölge sanayisi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin de, konuşmasında mesleki eğitimin önemine işaret ederek, “Projemiz kapsamında gençlerimize kaliteli, erişilebilir mesleki ve teknik eğitimin sağlanmasını amaçlıyor; eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, eğitime devamı artıracak desteklerin verilmesi ve mesleki ve teknik eğitimin sunduğu fırsatlar konusunda farkındalığın artırılmasını hedefliyoruz. Mesleki eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesi, 3 ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar, okulların mesleki ve teknik altyapılarının geliştirilmesi amacıyla ekipman alımı ve atölye kurulumları, GKAS ve ihtiyaç sahibi Türk öğrencilere yönelik Öğrenci Destek Paketleri şeklindedir. Bunlarla farkındalık ve görünürlük oluşturulup, yürütülen iletişim faaliyetleri ile de eğitime erişim, ev ziyaretleri ve sosyal uyuma yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin verdiğimiz desteklerle birlikte eğitimlerini almalarını, mezun olduktan sonra iş birliği yaptığımız işletmelerde kalmalarını istiyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı Gaziantep Sanayi Odası’nın yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi’nin Gaziantep ve bölgedeki gençlerin nitelik kazanmaları ve istihdam edilmeleri noktasında önem taşıdığını söyleyen Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de, Gaziantep Sanayi Odası ile mesleki eğitim konusunda yaptıkları ve ilerleyen süreçte yapacakları ortak çalışmalarla iş birliği sürecini devam ettireceklerinin altını çizdi.
Toplantı mesleki eğitim uzmanlarının sunumları ve sorucevap bölümüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bisiklet teşviki için çalışmalar sürüyor Büyükşehir “Bisiklet Dostu İşveren” sertifikasını alan ilk belediye olma yolunda
YEREL HABERLER Bisiklet teşviki için çalışmalar sürüyor Büyükşehir ...
İlik, yeniden Araban Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatifi başkanı seçildi
YEREL HABERLER İlik, yeniden Araban Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ...
350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi (2)
YEREL HABERLER 350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali ...
Milletvekili Taşdoğan’dan sözleşmelilere kadro çağrısı
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan’dan sözleşmelilere kadro ...
Geleceğin mühendislerinin kep atma heyecanı
YEREL HABERLER Geleceğin mühendislerinin kep atma heyecanı
“Gaziantep İli Tarım çalıştayı” yapıldı
YEREL HABERLER “Gaziantep İli Tarım çalıştayı” yapıldı
Ali Nacar gençlik kütüphanesi hizmete girdi Öğrencilerden gençlik kütüphanesine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ali Nacar gençlik kütüphanesi hizmete ...
Gaziantep’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 7 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır ...
Gaziantep'te kaza: 7 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaza: 7 yaralı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi “Sağlıkta Kariyer Zirvesi ve Fuarı’na” katıldı
YEREL HABERLER Hasan Kalyoncu Üniversitesi “Sağlıkta Kariyer Zirvesi ...
İslahiye’de kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İslahiye’de kilitli parke taşı çalışmaları devam ...
GEF 2021 heyecanı başladı Güneydoğu Enerji Forumu (GEF 2021) heyecanı 30 bin TL ödüllü fikir yarışmasıyla başladı
YEREL HABERLER GEF 2021 heyecanı başladı Güneydoğu Enerji Forumu ...
Üzerine tavan düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üzerine tavan düşen işçi hayatını kaybetti
350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali ...
Tamire götürülen otomobil yandı
YEREL HABERLER Tamire götürülen otomobil yandı
Gaziantep'te müstakil evin tavanı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te müstakil evin tavanı çöktü: 1 ölü, 2 ...
Üzerine tavan düşen işçinin kulağı koptu Gaziantep’te, çalıştığı evin tavanı üzerine düşen yabancı uyruklu işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine tavan düşen işçinin kulağı ...
Bir evin zemininde bulunan mozaikler için kurtarma çalışmaları tamamlandı Mozaikler Zeugma Müzesi'nde sergilenecek
YEREL HABERLER Bir evin zemininde bulunan mozaikler için kurtarma ...
Büyükşehir’den personeline bayram ikramiyesi!
YEREL HABERLER Büyükşehir’den personeline bayram ikramiyesi!
Büyükşehir, LGS’de ilk 50’ye giren öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir, LGS’de ilk 50’ye giren öğrencileri ...
Şahinbey Belediyesi’nin evlilik okulu yeniden başladı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi’nin evlilik okulu yeniden başladı
Şahin’den esnafa desteğe devam mesajı
YEREL HABERLER Şahin’den esnafa desteğe devam mesajı
Rektör Özaydın: “Medeniyetinizin perspektifinden hayata bakın”
YEREL HABERLER Rektör Özaydın: “Medeniyetinizin perspektifinden ...
GAİB Midyat Sanat Ve Tasarım Fakültesi’ne modern bina GAİB Midyat Sanat Ve Tasarım Fakültesi’nin temeli atılıyor
YEREL HABERLER GAİB Midyat Sanat Ve Tasarım Fakültesi’ne modern ...