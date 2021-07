SANKO Okulları öğrencilerinin piyano başarısı Tuna Uslu, piyano yarışmasında dünya birincisi oldu Samet Yiğit Çupurbaş, London College Of Music Piyano sınavında yüksek derece takdir belgesi kazandı

SANKO okulları öğrencileri, akademik başarılarının yanı sıra, kültürel, sportif ve sanatsal alanda da başarılara imza atıyor.

SANKO Ortaokulu öğrencilerinden Tuna Uslu, CanadianUkrainian Festival Of Children and Youth Creativity Toronto 2021 Piyano Yarışması 10 12 yaş kategorisinde Dünya birincisi olarak büyük bir başarı kazandı.

SANKO Ortaokulu öğrencilerinden Samet Yiğit Çupurbaş ise London College of Music (LCM) 2020 Piyano Sınavında, Yüksek Derece Takdir Belgesi kazanarak üstün bir başarı sağladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, dünya çapında online düzenlenen piyano yarışması ve sınavında öğrencilerinin aldığı başarılı sonuçların kendilerini gururlandırdığını belirterek, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.

