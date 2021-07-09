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Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde TEKNOFEST 2021’e katılacak öğrenci ve danışmanlara yönelik “Ticari İHA Pilotluk Eğitimi” sonuç toplantısı düzenlendi.

Vali Davut Gül, burada, Teknofest sonrası Gaziantep’te hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını herkesin gördüğünü dile getirdi.

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