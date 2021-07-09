Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla atan otomobilde yaralandı

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan ve takla atan otomobilin sürücüsü Sultan Kurdini (48) yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Atatürk Bulvarı´nda meydana geldi. İddiaya göre Sultan Kurdini, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak 06 BJS 072 plakalı otomobiliyle ani manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan Sultan Kurdini, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sultan Kurdini´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-07-09 18:27:37



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