İHA pilotu oldular

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Huma Akademi işbirliği ile HKÜ Dynamic Öğrenci Topluluğu tarafından İHA0 ve İHA1 Ticari Pilot Eğitimi düzenlendi.

Pandemi tedbirleri alınarak gerçekleştirilen ve 4 gün süren eğitim programı kapsamında katılımcılara uzman eğitmenler tarafından teorik bilgilerin yanı sıra simülasyon ve uçuş dersleri de verildi. Ayrıca “drone”ların tarım, inşaat, enerji, madencilik, prodüksiyon, emlak, haritacılık gibi birçok sektörde etkin kullanımını açıklayan sunumlarla, sektörün ticari geleceği ve beraberinde getireceği yeni meslek kolları hakkında detaylı bilgiler verildi.

"Teknoloji herkes içindir"

HKÜ olarak sundukları yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemi içerisinde, teknoloji geliştirme ve yönetimi faaliyetlerine ve organizasyonlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, “Bu yıl TEKNOFEST ve kapsamındaki İHA yarışlarında iddialıyız. Her 4 öğrencimizden 1’i başvuru yaptı. Hukuk Fakültemizden dahi 25 başvuru yapıldı. Bu bağlamda, ‘teknoloji herkes içindir ve teknolojiden herkes sorumludur’ anlayışını benimseyen bir üniversiteyiz. Verdiğimiz bu eğitimle birlikte, öğrencilerimiz ve İHA takımlarımız daha ehliyetli ve bilinçli bir şekilde drone ve benzeri araçları kullanabilecek. HKÜ olarak bu alandaki insan kaynağımızı ve alt yapımızı güçlendirmeye başladık. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurduk, bu yıl İHA Operatörlüğü Bölümümüze öğrenci alıyoruz. Bu, bölgede bir ilktir. Fırsatları iyi değerlendirmek gerekiyor. İHA pilotluğu ve operatörlüğü geleceğin meslekleridir. Bu nedenle, düzenlenen bu eğitim çok önemli ve kıymetli. Eğitimin sonunda verilecek ehliyet, geleceğin mesleği için atılan güzel bir adım olacaktır. Üniversitemiz yeni Nuri Demirağ’lar, Vecihi Hürkuş’lar ve Selçuk Bayraktar’lar yetişmesi için her türlü imkânını seferber edecektir. Bu organizasyonun gerçekleşmesi için işbirliği yaptığımız Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Huma Akademi’ye ve elbette HKÜ Dynamic Öğrenci Topluluğu’na teşekkür ediyorum” dedi.

"Gençlerimizin içerisinde yer aldığı her türlü projeyi desteklemeye hazırız"

Eğitim gören öğrencileri, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay ile birlikte ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey ise; “Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizi desteklemek adına üniversitelerle, vakıflarla iş birliği yaparak ileriye taşımaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in dediği gibi, ‘Ülkemizin petrolü yok ama gençleri var’. Gençlerimize güveniyoruz ve gençlerimizin ülkemize katma değer katacağına inanıyoruz, gençlerimizin içerisinde yer aldığı her türlü projeyi desteklemeye gayret ediyoruz. Ülke olarak genç bir nüfusa sahibiz. Türkiye’nin neler yapabileceğini bize Selçuk Bayraktar gösterdi. Biz bu konuda da gençlerimize imkan sağladığımızda çok daha ileri bir seviyeye geleceğimize inanıyoruz. Sizlerin bu eğitimlere katılmış olmanız bizleri çok mutlu ediyor. Biz sizlere her türlü destek vermeye hazırız” dedi.

Drone pilotu adayları eğitimleri başarıyla tamamlayarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı Ticari Pilot Lisansı ve Katılım ve Temel Radyo Haberleşme belgesi almaya hak kazandı. Lisans tescilleri gerçekleştirilen katılımcılar, 'Drone Pilotu' unvanını alarak hızla büyüyen bir sektöre ilk adımı atarak, SHGM sistemindeki pilot kaydı ile uçuş izinleri alabilecek, ticari uçuş faaliyetlerinde bulunabilecekler.

