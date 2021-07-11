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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Şeker hastalarına özel mor baklava

İHA

(ÖZEL) Şeker hastalarına özel mor baklava

Diyabet hastaları için Gaziantepli baklava ustaları, mor sebze ve meyve özlerinden elde edilen toz karışım ile baklava üretti. Daha hafif ve daha lezzetli olan mor baklavaya talep her geçen gün artıyor.
Baklavanın ana vatanı olan Gaziantep’te şeker hastalarına özel mor baklavalar üretiliyor. Mor sebze ve meyvelerin özlerinden elde edilen ve mormiks adı verilen karışım ile üretilen mor baklava, klasik baklavaya göre daha hafif ve daha lezzetli olmasıyla ön plana çıkıyor. Şeker hastalarının rahatlıkla tükettiği ve mor meyve ve sebzelerin vermiş olduğu ekşimsi tat ile şeker oranının düşürüldüğü mor baklavada talep her geçen gün daha artıyor. Kurban Bayramı arifesinde mor baklava ustaları şeker hastalarının siparişlerine yetişmeye çalışıyor. Klasik baklava ile aynı şekilde yapılan ancak hamuru nedeniyle daha zor bir şekilde üretilen baklavanın kilogram fiyatı ise 140 TL'den satışa sunuluyor.

“Diğerlerine göre daha hafif”
15 yıldır baklava ustası olan Muhammet Yakup Büyük mor baklavanın diğer baklavalara göre daha hafif olduğunu belirterek, “15 yıldır bu işi yapıyorum. Mormiks baklavayı mor lahana gibi mor meyve ve sebzelerden elde ediyorlar. Biz bu ürünü baklava hamurlarımızda defalarca deneyerek, mor baklavayı yaptık. Mor baklava diğer bildiğimiz baklavaya göre bazı farkları var. Mor baklava diğer baklavalara göre daha hafif, şeker (diyabet) hastaları daha rahat tüketebiliyor. Damağa şeker tadı yoğun bir şekilde gelmiyor aksine daha çok fıstığın ve sadeyağın tadı damaklara geliyor. Bu lezzet her geçen gün daha çok ilgi görmeye başladı” dedi.

Talep şeker hastalarından geldi
Şeker hastası müşterilerinin talebi üzerine mor baklava üretmeye başladıklarını anlatan baklava ustası Büyük, fiyatının diğer baklavaya göre daha pahalı olduğunu da ifade ederek, “Baklavayı tüketemeyen şeker hastaları baklava yiyemeyince üzülüyorlardı ve bu durum biz baklava ustalarını da üzüyordu. Çoğu şeker hastası vatandaş, ‘çok fazla yiyemiyoruz çünkü rahatsız oluyoruz’ diyorlardı. Biz de mormiks dediğimiz ürün ortaya çıkınca yaptığımız mor baklava sayesinde şeker hastaları daha rahat bir şekilde baklava tüketebiliyorlar. İstedikleri kadar baklava yiyebiliyorlar. Mor baklavada şekerin ön planda olduğu bir tat yok kesinlikle. Çünkü normal baklavada hamur ve şeker daha ön planda oluyor. Mor baklavanın ayrıca şöyle bir özelliği var. Aşırı hamur tadını hissetmiyorsunuz çünkü içinde mor sebze ve meyve aroması olduğu için daha farklı bir lezzet sunuyor. Mor baklava siparişlerimiz artarak devam ediyor. Mor baklava ayrıca tadı diğer baklavalara göre biraz ekşi tadı var. Bu özelliği sayesinde baklavadaki o fazla şekeri bu ekşilik sayesinde dengeliyor. Mor baklava diğer baklavalara göre işçiliği daha farklı olduğu için ister istemez klasik baklavadan bir tık daha pahalı. Örneğin, normal baklavanın kilogramı 125 TL’den satılıyorsa mor baklavanın kilogramı 140 TL’den satılıyor” diye konuştu.

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