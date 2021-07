5 köyü kapsayan grup yolu yenilendi Yenilenen yolun açılışında sporcular pedalları 15 Temmuz şehitleri için çevirdi

Sulama kanalında can verdi!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen ve 5 köyü kapsayan 14 bin 500 metrelik grup yolun açılışı, 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen bisiklet yol yarışı ile açıldı.

5 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimini milletin tek yürek olup durdurulması için verilen mücadelede şehit düşenlerin anısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Bisiklet Yol Yarışı yapıldı. Şahinbey İlçesi’ne bağlı Bostancık Kırsal Mahallesi’nden başlayarak Muhacirosman Kırsal Mahallesi’nde son bulan, 6 kategoride 90 sporcunun yarıştığı yarışma ile ayrıca Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri tarafından yıllar içerisinde deforme olan Yeşilköy, Muhacirosman, Sarıt, Deredüzü, Bostancık Kırsal Mahalleleri’ni kapsayan 14 bin 500 metrelik yenilenmesi tamamlanan yolun açılışı yapıldı. Sıcak asfalt olan yolun açılışı ile beraber Şahinbey Bölgesi ile GaziantepKilis Yolu’nu birbirine bağlayan modern ve konforlu alternatif bir yol oluştu.

Yolun açılışına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, mahalle muhtarları ve kırsal mahalle sakinleri katıldı.

“Pandemi döneminde büyükşehir olarak şehirde ve köyde yolları yaptık imzamızı attık”

Grup köy yolu açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Spor Kenti Gaziantep” için bisiklet yolları yapıldığını, bisiklet dağıtıldığını ve spor için ilgili daire başkanlığının kurulduğunu aktararak, “20 yıl önce yola başladığımızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ‘Yol medeniyettir, su medeniyettir’ dedik. Şimdi yollarımızı tamamlıyor, gönül yolları imar ediyoruz. Muhtarlarımızın gayretine şahidiz. 15 ay çok zor bir dönem geçirdik. Küresel bir sorunla ulusal bir mücadele edildi ama tünelin ucu gözüktü. Bu zor döneme rağmen biz hiç durmadan yolumuza devam ettik. Bahane, mazeret üretmek kolay. Biz ‘Her zaman en zor şartlarda çalışarak şehri bu dönemde şantiyeye çevireceğiz’ dedik. Bütün şehir şantiye oldu. İnönü Caddesi’nden, Kültür Yolu’ndan bütün köy yollarına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yolları yaptı, imzasını attı. Muhtarlarımızda seçmenlerine, ailesine karşı anlı ak başı dik şekilde devam ediyorlar. Biz sizin emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz. Çok güzel günler bizi bekliyor ve hep birlikte spor, eğitim, bilim, kültür, gastoronomi şehri Gaziantep için yolumuza devam edeceğiz. Çocuk dostu, genç dostu, yaşlı dostu, insan dostu bir Gaziantep olup, duaları arkamıza alıp bütün sorunları çöze çöze birlikte yenip birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

“Bisiklet yollarını çoğaltacağız, bisiklet kullanımını teşvik edeceğiz”

Ödül töreninde ise sporculara yolu tanıttıkları ve yarışmaya katılımları için teşekkür eden Başkan Şahin, “Gençliği ile yükselen, spor kenti bir Gaziantep için yola çıktık. Pandemi bize gösterdi ki artık ekonomiyi ekolojiye geçirmek lazım. Ekonomiyi ekolojiye ise bu hizmetler, bisikletler, bisiklet yollarıyla geçireceğiz. Bu ulaşım aracı yanlızca ulaşım için değil. Karbondioksit salınımı azaltarak suyu, havayı ve şehri koruyor. Şehri koruyunca insanımızı koruyor. Avrupa ülkelerinde bisiklet kullanımı çok yaygın. 7’den 70’e herkes kullanmalı. Şu anda bütün dünya bisiklet ile ilgili çalışma yapılıyor. Artık şehirlerde en büyük mesele bisiklet otoparkları, en büyük proje bisiklet üst geçitleri. Bunu sizlerle başaracağız. Ulaşım Master Planı yaptığımızda bisiklet yolları çıktı, şehrin merkezinde 50 kilometrelik bisiklet yolu çalışması başlattık. Bisiklet yollarını çoğaltacağız, bisiklet kullanımını teşvik edeceğiz. Bisiklet bizim bir ulaşım aracımız, teşvik için her türlü desteği vereceğiz. Bisiklet ekosistemi koruyor, insanı koruyor. Sağlıklı birey olmak için hepimiz bisiklete binecek, teşvik edeceğiz. Fikri ve vicdanı hür nesiller için spor, bisiklet şart. Siz sporcuların sayısını arttıracağız. Bisiklet bizi sağlığa mutluluğa götürecek ve dünyanın en büyük ekonomisi ve ekolojilerinden biri Gaziantep olacak” dedi.

“Yol geçtiği yerlere hayat veriyor”

Gaziantep AK Parti Milletvekili Derya Bakbak ise 14 kilometrelik yol için Başkan Şahin ve ekibine teşekkür ederek, “Yol medeniyet ve hayattır. Burada yetişen ürünün şehre, şehirdeki pek çok ürünün köylerimize gelmesi, mahallelerimize gelmesi, sağlık hizmetinden eğitim hizmetine kadar her şey bu yolların üstünden geçiyor. Yol hayat veriyor geçtiği yerlerde bizlere. Buraya tüm imkanları sağlayan yollar oluyor. Gaziantep bir sanayi, ticaret, turizm, eğitim ve aynı zamanda sizlerle birlikte bir spor şehri. Artık sporu gençlerimizle bütünleştirmek istemiyoruz hayat boyu spor, hayatın bütün alanını spor olarak görüyoruz. Gaziantep’te bugün bisiklet kullanımı yaygınlaşıyor. Sağlık için aslında bisiklet hayatımızın bir parçası. Birçok eklem sıkıntısının en büyük çözümü. Bizler siz sporcuların her zaman yanındayız, gençlerimizle birlikteyiz. Gelecek sizlerin omuzlarında yükselecek” ifadelerini kullandı.

“Başkanımızdan yol istedik bize otoban kalitesinde yol yaptı”

Bostancık Kırsal Mahallesi muhtarı Kazım Ateş, arabalarımızın gelip geçeceği yol istedik başkanımız ise bize otoban kalitesinde yol yaptı dedi. Bostancık Kırsal Mahallesi sakini Şevko Açıkbaş ise yapılan yoldan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

15 Temmuz şehitleri bisiklet yol yarışı sonuçları belirlendi

Bostancık Muhacirosman Kırsal Mahalleleri arasındaki düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Bisiklet Yol Yarışı’nda Yıldız Erkekler Kategorisi’nde Muhammed Ufuk Gökdemir birinci olurken Emre Karataş ikinci, Ömer Şingin üçüncü oldu. Genç Erkekler Kategorisi’nde ise Ahmet Tayyip Arık ilk sırada yer alırken onu Umut Göz ve Tamer Tuncel takip etti. Büyük Erkekler Kategorisi’nde Samet Bekir Karagöz birinci, Furkan Gülümgil ikinci, Uğur Gökdemir üçüncü oldu. Master Erkekler Kategorisi’nde de Taner Bozoğlu birinci, Adem Akdemir ikinci, Mahmut Koyuncu üçüncü oldu. Yıldız Bayanlar Kategorisi’nde heyecanlı geçen mücadelede birinciliği Gizem Nur Tamer göğüsledi. Tamer’i ikinci olarak Yasmin Uçar ve Edanur Toy takip etti. Genç Bayanlar Kategorisi’nde yarışmayı Ayşe Özdemir kazandı, İnci Er ikinci olurken Havva Öğen üçüncü geldi.

