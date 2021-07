Şahinbey Belediyesi’nden bir tesis daha

Şahinbey Belediyesi tarafından 23 Nisan Mahallesi'ne yaptırılan 23 Nisan Sosyal Tesisi vatandaşın hizmetine açıldı.

Şahinbey İlçesi'ndeki mahallelere sosyal tesis yaparak her yaş grubunun faydalanabileceği alanlar oluşturan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu tesislere bir yenisini daha ekleyerek 23 Nisan Sosyal Tesisinin açılışını AK Parti Milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımları ile gerçekleştirdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, memleket için taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ederek, “Öncelikle tesisimizin 23 Nisan Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Mahalle sakinlerimiz bu sosyal tesiste kurs görüp taziyelerini burada kabul edecekler. Kadınlarımız aldıkları eğitimlerle kendi yeteneklerini bir üst seviyeye çıkarmak için çaba sarf edecekler. Çocuklarımız boş zamanlarında bu tesise gelerek ders çalışacaklar. Eğitim anlamında buranın çok kıymetli bir yer olduğunu düşünüyorum. Bu tesisi yaparak vatandaşın hizmetine sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Vatandaşa dokunan hizmetler yapılıyor”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, AK Parti olarak bir bütün halinde vatandaş için çalıştıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyemizin her hafta bir açılışı var bizler yetişmekte zorlanıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz. Şahinbey’in her köşesinde bu tür çalışmalara şahit oluyoruz. Vatandaşın ihtiyacı neyse belediyemiz vatandaşımızın ihtiyacına yetişiyor. Gaziantep’te belediyeler anlamında çok şanslı bir noktadayız. Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyelerimiz vatandaşa dokunan hizmetler yapıyorlar. Bizim var oluş sebebimizde millete hizmet etmektir. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Şahinbey Belediye Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Belediyecilik anlayışı cumhurbaşkanımızla değişti

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğün belediyecilik anlayışının değiştiğini belirterek, “Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum. 1994 yılı çok önemli bir başlangıç oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazandı. Belediyecilik nedir? Nasıl Yapılır? Yetim, mağdur, hasta, yolda kalmışlar ve öğrenciler nasıl gözetilir? O gün başladı bu öğretiler. Allah ondan razı olsun. Şahinbey Belediyemiz ekibiyle birlikte o günlerde atılan o tohumu koca bir ormana dönüştürdü. Sosyal tesisimiz mahallemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“El birliği ile şehrimiz için çalışıyoruz”

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Gaziantep’e eğitim anlamında önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, “Bakanımızın, Milletvekillerimizin, Valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın Ankara’da yaptığı girişimlerle Şahinbey bu yıl 65 anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseyi yatırım programına alındı. Onlardan bir tanesi de 23 Nisan Mahallemize yapılacak olan anaokulu. Özellikle eğitim yatırımlarında başta Milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçemize göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Tesisin İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Gaziantep için çalışıyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’in gelişmesi için vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapıldığını belirterek, “Gaziantep yükselen bir değer ve Gaziantep hepimizin üzerinde. Kim Gaziantep için taş üstüne taş koyarsa Allah ondan razı olsun. Bizler bu dünyada geçiciyiz. Gaziantep’imiz ise kalıcıdır. O nedenle şehrimizi daha da yüksek noktalara taşımak için elbirliği ile çalışıyoruz ediyoruz. 23 Nisan Mahallemize sosyal tesis, spor tesisi, pazar yeri ve parklar yaptık. Bir mahallede olması gereken her şey var. 23 Nisan Mahallemizin yanındaki Binevler Mahallemizin asfaltının neredeyse tamamını yeniledik. Binevler Mahallemizde de yaptığımız tesisler ve parklar bulunuyor. Her mahallemize ihtiyacı ne ise onu yapmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şahinbey’de 266.000 öğrencimiz var. En fazla çocuk Şahinbey’de doğuyor ve en fazla nikah Şahinbey’de kıyılıyor. Bu gelişime yaptırım yapmak gerekiyor. Bu nedenle okul, Kur’an kursları, camiler, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte cem evi yapıyoruz. Halkın ihtiyacı olan her şeyi yapmaya çalışıyoruz. 23 Nisan Sosyal Tesisimiz, mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Katılımlarından dolayı Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza, AK Parti il ve İlçe Başkanımıza ve katılan herkese teşekkür ediyorum” sözcüklerini kullandı.

“Sosyal tesisler birer eğitim yuvasıdır”

İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, gönülleri de güzel değerlerle buluşturmanın önemli olduğunu söyleyerek, “Sosyal tesisler müftülük anlamında da önemli bulduğumuz hizmet alanları. Bunların içerisinde bizim yetişkin annelerimize ve ablalarımıza yönelik hizmet verdiğimiz sınıflar var. Bu tesisler adeta bir eğitim yuvası. Mahallede ev hanımları buraya gelerek, başta Kur’anı Kerim eğitimi olmak üzere temel dini bilgileri öğreniyorlar. Böylelikle toplumun tüm kesimine ulaşabileceğimiz ideal nezih ortamlar oluyor. Çocuklarımızın küçük yaştan itibaren ahlaki ve temel değerleri öğrenmesi ailelerimiz ve şehrimiz için arzuladığımız bir tablo. Bu imkânları sundukları için başkanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” sözcüklerine yer verdi.

“Sosyal belediyecilik denince akla Şahinbey geliyor”

23 Nisan Mahalle Muhtarı Cuma Taşdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun her alanda vatandaşa dokunan hizmetleri yapıldığını ifade ederek, “Sosyal Belediyecilik anlamında Şahinbey Belediye Başkanımızı ne kadar övsek az kalır. Her zaman vatandaşın yanında olan Başkanımız Hoş geldin Bebek’ten başlayarak Evlilik Okulu, spor salonları, spor ayakkabısı dağıtımı, saat dağıtımı ve askerlerimize asker çantası hediye etmesine kadar her alan vatandaşın yanında oluyor. Kendisine tüm hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 23 Nisan Sosyal Tesisi dualarla hizmete açıldı.

