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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Hamleni yap” projesi başarılı sporcular yetiştiriyor

İHA

“Hamleni yap” projesi başarılı sporcular yetiştiriyor

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Satranç Turnuvası, akıllı hamlelerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Türkiye Satranç Federasyonu’nun pandemi sürecinde turnuva düzenleme esasları çerçevesinde gerçekleştirilen organizasyona ulusal kuvvet derecesi en yüksek sporcular katıldılar.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde kurumlar arası işbirliği ile düzenlenen Satranç Turnuvası, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Organizasyon Kurulu tarafından belirlenen pandemi sürecinde turnuva düzenleme esaslarıyla Gaziantep’te ulusal kuvvet derecesi en yüksek 48 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Ulusal düzeyde düzenlenecek bireysel ve takım turnuvaları için referans değeri taşıyan organizasyonda usta satranççılar, güçlü rakipleri karşısında sıkı bir mücadele verdiler.
Hamleni Yap Projesi kapsamında eğitim gören ve seviyesini her geçen turnuvada yükselten sporcular, pandemi döneminde düzenlenen online turnuvaların ardından düzenlenen ilk yüz yüze turnuvada başarılı sonuçlar elde ederek kulüplerine büyük bir sevinç yaşattılar.
Sporcularımızın heyecanını paylaşıyoruz
Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, pandemi döneminde yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından düzenlenen ilk yüz yüze satranç turnuvasında sporcuların heyecanını paylaştıklarını dile getirdi. İl Temsilcisi Yüksek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen organizasyonda 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Korona virüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır yüz yüze turnuvalara ara vermek zorunda kalmıştık. İçerisinde bulunduğumuz günlerde çok şükür pandeminin etkileri azaldı ve yüz yüze turnuvaları kısıtlı katılımcı sayısıyla da olsa gerçekleştirebilir düzeye geldik. Gaziantep genelinde ulusal kuvvet derecesi en yüksek 48 sporcumuz, hamlelerini büyük bir mutlulukla yaptılar. Biz de onların yüzlerine yansıyan tatlı heyecanı paylaşıyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde çok daha geniş kapsamlı düzenlediğimiz geleneksel turnuvaları ve kupaları da gerçekleştirir düzeye gelir ve satranç ailemizin tüm fertleriyle buluşuruz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Şehitkamil Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere paydaş kurumlarımızın değerli temsilcilerine camiamız adına teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı kutluyor, sezon boyunca başarılar diliyorum” dedi.

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