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'Akıllı Şehir Hackathonu' start aldı 3 günlük maratonda başarılı fikirler ödüllendirilecek

İHA

'Akıllı Şehir Hackathonu' start aldı 3 günlük maratonda başarılı fikirler ödüllendirilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Bilişim A.Ş. koordinatörlüğünde Gaziantep’te ilk defa gerçekleşen Akıllı Şehir Hackathonu başladı. Hackathon’un açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bilgi ekonomisine dönüşüm için çalışmalara devam edilmesi gerektiğini aktararak, kurumun akıllı şehirler alanında altyapıyı oluşturduğunu söyledi.
“Akıllı Şehircilik” ve dijital dönüşüme tam geçiş için teknoloji tabanlı etkinliklere destek vererek, gençlerin teknoloji adına çalışmalarında yanında duran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu alanda şehirde bir ilke daha imza attı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden olan Gaziantep Bilişim A.Ş. koordinatörlüğünde Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Teknopark, TARGET TTO, GAÜN Yazılım Topluluğu, AppVentures firması katkılarıyla düzenlenen 'Akıllı Şehir Hackathonu'nun startı verildi. Hackathon’un açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bilgi ekonomisine dönüşüm için çalışmalara devam edilmesi gerektiğini, kurumun akıllı şehirler alanında altyapıyı oluşturduğunu ve en büyük örneğin HES Kodu’nun ulaşım kartına entegrasyonunun gösterilebileceğini söyledi. Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi’nde 3 gün sürecek organizasyonda genç beyinler, 12 takım olarak ulaşım, turizm, çevre, sağlık, eğitim, kültür sanat, akıllı komşuculuk, doğal afetler, avantajlı yaşam alanları, sürdürülebilirlik, istihdam, güvenlik konularında teknolojik tabanlı dijital çözüm üretmek için fikirlerini yarıştıracak.
Akıllı Şehir Hackathonu açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ramazan Özcan Yıldırım, Hasan Kalyoncu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, kurum temsilcileri ve katılım sağlayan ekipler katıldı.
Protokol, konuşmalar sonrası yarışmaya giren ekiplerin stantlarını ziyaret etti, projeleri hakkında bilgi aldı.
Başvuru süreci sonrası yapılan ön eleme ile katılım hakkı kazanan 5 ayrı kentin 12 farklı üniversitesinden gelen 12 takımın, 3 günlük mücadelesi sonrasında sundukları iş fikirleri son gün yapılacak sunumlar sonucunda derecelendirilecek. Dereceye giren ilk üç ekip, belirlenen para ödülünün sahibi olacak. İlk 6 ekip ise Gaziantep Teknopark’ın ön kuluçka hizmetinden yararlanarak iş fikirlerini ticari boyuta taşıyabilecekler.

"Beşeri sermayemizi bütün dünyaya ispatlayacağız"
Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her şeyden önce zamanın ruhunun yakalanması gerektiğini ifade ederek, “Bugün bilgi ekonomisini konuşuyoruz. ‘3K Devrimi’ deniliyor. Kas ve kasa dönemi bitti kafa dönemine giriyoruz. Zamanın ruhu bize bunu söylüyor. Pandemi ile birlikte şunu söylüyoruz. Artık petrol, altın, güç göstergesi değil. Ne kadar beşerî sermaye, yetişmiş insan gücü güç göstergesi. Bilgi ekonomisinde ne kadar beşeri sermaye yatırımı ile ilgili konuşuluyor. Bizim medeniyetimiz ‘Hiç bilen ile bilmeyen bir olur mu?’, ‘İlim Çin’de de olsa alınız’, ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize bıraktığı en büyük manevi miras bilim ve akıldır. Dolayısı ile biz kültürü, bilimi, irfanı ile güçlü nesiller yetiştirmek için kurulan cumhuriyette dünyanın 10’uncu ekonomisi olmak gibi bir hedefimiz var. Büyük bir hedefe gidiyor ve kilitlendik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yola çıkarken söylediği bir şey var ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’. Kendi gücümüzü bütün dünyaya gösterecek, beşeri sermayemizi bütün dünyaya ispatlayacağız” diye konuştu.

"Ekonominden ekolojiye geçmek için kurumsal kapasitemizi geliştirdik"
TEKNOFEST 2020’yi oluşturan bütün organizasyonlarının Gazi şehirde yapılmasının nedenin 4 üniversite ile bilim şehri yolunda ilerlemeden kaynaklandığını hatırlatan Başkan Şahin, “Çocukluk çağından itibaren ele alarak yatırımlarımız devam ediyor. Neye gayret edersen başarı geliyor. Çok genç bir nüfusumuz var. Dünyanın en büyük sorunu yaşlanma iken bizim genç nüfusumuz yükseliyor. Biz artık, hedefimizi değiştirerek, eğitim, bilim, akıllı şehir Gaziantep olmak istiyoruz. Ekonomiden ekolojiye geçmek için kurumsal kapasitemizi geliştirdik iki yeni şirket kurduk. Ekonomiden ekolojiye geçmez, toprağı, havayı, suyu korumazsak insanımızı koruyamıyoruz, maskelerden kurtulamıyoruz. Biz eksik olduğumuz tarafları hızlı bir şekilde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

"Verimlilik ve tasarrfi konularında organizasyonlar gerekiyor"
Başkan Şahin konuşmasının devamında büyük bir veri dünyasında yaşandığını vurgulayarak, “Elimizdeki verileri nasıl sorun çözme kapasitesi olarak kullanacak, nasıl odaklanacak, nasıl çözüme gideceğiz bu soruları cevaplamalıyız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Akıllı Şehir Master Planı’ ile ilgili bu işte çalışan bütün ortaklarla çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Çin’de ki konu ile ilgili firmaları dolaştık. Akıllı Şehirler deyip geçmemek gerekiyor yerli ve milli bir teknoloji için fırsat veriyor bize. Biz tek başımıza pazar olamayız. Biz büyük bir milletiz. Yalnızca ticari olarak bakmamalıyız. Bunun için ihtiyacımız olan koordinasyon. Teori ile pratiği birleştiremez, inovasyon bakışını bizim gibi yöneticilerin önüne koyamaz yol haritası çizemezsek bu dilek ve temenni olarak kalır. Verimliliğin artması, tasarrufun oluşması için bunun gibi organizasyonlar gerekiyor” dedi.

"Sizlerle birlikte yarını bugünden daha iyi olacak"
Konuşmasında başarının tesadüfi değil emek harcayarak geldiğinin altını çizen Gaziantep Valisi Davut Gül, “Bilindiği gibi ‘Bilgi güçtür sizi iktidar yapar’. Gaziantep göç alan bir şehir. Göç aldığı için sorunları biriken bir şehir. Ama sorun çözme kapasitemiz diğer şehirlere göre çok fazla. Burada birlikte iş yapma modeli ile meselelerin tüm paydaşlar ucundan tutuyor. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bütün meseleleri Gaziantep sahipleniyor. Buradaki etkinlik Büyükşehir Belediyesi’nin kapasitesini yükseltecek, hem de gençlerin birbirleriyle etkileşimi ve iletişimi güçlendirecek. Türkiye’nin en büyük DeneYap atölyesine sahip şehiriz. Bütün çalışmalar değer katıyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ortaya bir çıktı ve değer ortaya çıkacak. 56 sene sonra Gaziantep çok farklı yerlerde olacak. Gaziantep’in bugünü dünden daha iyi sizlerle birlikte yarını bugünden daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.
Hasan Kalyoncu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola yaptığı konuşmada kurum olarak proaktif, teknolojik hamleler yaparak, teknolojik odaklı eğitim öğretim ile hedef ve amaçlara yöneldiklerini, takımların, teknoloji odaklı ön plana çıkacak fikirlerinin, Gaziantep ve Türkiye için katma değer olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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