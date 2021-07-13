Hz. Ukkeşe 2 aya ziyarete açılacak

Gaziantep'te bulunan Hz. Ukkaşe türbesinde inceleme yapan Ak Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 2 ay sonra türbenin ziyarete açılacağını söyledi.

Tayyar ve beraberinde bulunan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve İslahiye Ak parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan ile birlikte restorasyon çalışmaları süren Hz. Ukkaşe Türbesi'nde incemelerde bulundu.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi verilen Tayyar ve beraberindekilere, yapılacak çevre düzenlemesi de anlatıldı. Milletvekili Tayyar, 2 ay içerisinde çalışmaların tamamlanarak, türbenin ziyarete açılmasının planlandığını kaydetti.

Restorasyon çalışmaları devam eden türbe, Nurdağı ilçe merkezine ise 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Hz. Ukkaşe kimdir?

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Durmuşlar köyünde meftun bulunan ve asıl adı Ukkaşe bin Mehsan ElEsedi (Radyallahü anh) olan Hz. Ukkaşe, bölge insanı tarafından Hz. Ökkaşe olarak biliniyor. Peygamberimiz Muhammed (Sallallâhu aleyhi ves'sellem) efendimizin, "cennet arkadaşım" diye müjdelediği Hz. Ukkaşe, peygamberlik mührünü de öpen tek sahabi olarak da bilinir. Eshabın ileri gelenlerinden ve fazilet erbabından olan Hz. Ukkaşe (raylallahü anh), Medineye hicret ederek, Bedir savaşına katılmış hayatı boyunca büyük zorluklarla karşılaşmış ve yılmadan mücadeleden çekilmemiştir. Bedir savaşı esnasında çok büyük cesaret gösteren ve kılıcı kırılan Hz. Ukkaşe, Hz. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (Sallallâhu aleyhi ves'sellem) verdiği hurma dalını kılıç gibi kullanarak, savaşa devam etmiştir. Uhud ve Hendek gibi savaşlara da katılan Hz. Ukkaşe'nin, Hz. Ömer(r.a.) zamanında Gaziantep ve çevresinin fethi sırasında şehit düşen beş sahabeden biri olduğu ve şehit olduğu bölgede defnedildiği rivayet edilmektedir.

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