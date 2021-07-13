Fatma Şahin´in amcası, Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı

Kadir GÜNEŞAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin´in amcası Ahmet Kıymık (92), düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi´nde tedavi gören Ahmet Kıymık, dün hayatını kaybetti. Kıymık için öğle vakti Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin´in yanı sıra Vali Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar´ın kıldırdığı namazın ardından Ahmet Kıymık'ın cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet KILIÇ
2021-07-13 13:56:52
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