Genç iletişimcilerin kep atma heyecanı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi, 20202021 akademik yılı sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 76 öğrenci, mezuniyetlerini coşkulu bir törenle kutladı. Dört yıllık eğitimin ardından mezun olan öğrenciler, diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Yumrutaş, öğrenci ailelerine ve İletişim Fakültesi öğretim üyelerine çalışkan, gayretli ve özgüveni yüksek gençler yetiştirdiği için teşekkür etti. Gaziantep Üniversitesinin her alanda topluma fayda sağlayan bir üniversite olduğunu vurguladığı konuşmasında, genç iletişimcilere tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi: “Çalıştığınız işyerlerinde birçok problemlerle karşılaşacaksınız. Bu problemler ve güçlükler karşısında asla yılmayacağınıza, bu sorunların üstesinden geleceğinize, Ülkemizin ilerlemesi için yüreğinizi ortaya koyacağınıza gönülden inanıyorum. Şu ana kadar Üniversitemizde ve Fakültemizde edindiğiniz bilgi birikiminizi, tecrübelerinizi ve donanımınızı ailenizin, Ülkemizin ve insanımızın faydasına kullanacağınıza inancım tamdır. İnşallah çalışacağınız yerlerde çalışkan ve gayretli bir iletişimci olarak bu topluma bir değer katacaksınız.”

"Her şey yeni başlıyor"

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Emre Köksalan, genç iletişimcilere yaptığı konuşmada, öğrencilerin hayatlarındaki önemli bir dönemeci başarıyla atlattığını ve onlar için yepyeni bir hayatın başladığını belirterek şunları ifade etti:

"Dört yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti ve şuanda önünüzdekoca bir hayat var, hayatın başka bir yönü. Bu yeni hayatınızda da tıpkı geçen dört yılda olduğu gibi farklı zorluklarla, farklı mücadelelerle de karşılaşacaksınız. Benim sizlerden temennim, ricam ve hatta öngörüm, seçeneklerinizi sınırlamamanızdır. İletişim alanı sadece gazetecilik yapmakla sadece halkla ilişkiler alanında çalışmakla sınırlı değil. Alternatiflerinizi, seçeneklerinizi bol tutun, karşınıza çıkan engellerden dolayı yılmayın. En önemlisi, bizim burada kazandırmaya çalıştığımız nosyon olan öğrenmeyi, hayatı sorgulamayı, farklı açılardan bakabilmeyi de bırakmayın unutmayın."

GAÜN iletişim fakültesi 10 yaşında

Prof. Dr. M. Emre Köksalan, GAÜN İletişim Fakültesi’nin onuncu yılını tamamladığını ve bunu kutlamak için ekim ayı içerisinde etkinlikler gerçekleştirileceğini ifade ettiği konuşmasına şunları ekledi: “Bu minvalde sizlerden beklediğimiz sizi daha fazla takip edebilmek, birlikte daha iyi noktalara varabilmek için Mezunlar Derneği’ni hayata geçirmek. Sizlerin de mutlaka aracı olacağınız ve bununla birlikte sizleri de aktif olarak ekim ayındaki bu kutlamalarda görmek. Bu fakülte sizlerle birlikte var, var oldu ve mezun olsanız da katkılarınızla var olmaya devam edecek. Çünkü toplumsal gelişme tek bir bireyin başarısıyla değil, bireylerin başarılarının birikimiyle, toplamıyla ancak mümkün olur.”

"İletişim Fakültesi mezunları öncelikle birer entellektüeldir"

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan Gökgöz de basın tarihinin önemli noktalarına değindiği konuşmasında; sivilleşme, çok kültürlülük ve demokratikleşme gibi kavramların genç iletişimciler için de son derece önemli olduğunu vurguladı. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fuat Ustakara ise öğrencilerin başarısını kutladığı konuşmasında, “Sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle. Kalın sağlıcakla. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin” dedi.

Tören, protokol üyelerinin ve akademisyenlerin bölümlerde dereceye giren ve mezun olan öğrencilere hediye ve başarı belgelerini vermelerinin ardından, öğrencilerin mezuniyet yemini etmesi ve kep atılmasıyla sona erdi.

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