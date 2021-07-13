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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOSGEB destekleri GTB'de anlatıldı

İHA

KOSGEB destekleri GTB'de anlatıldı

GTB Akademi tarafından, KOBİ’lere yönelik ‘KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi. KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy'un konuşmacı olarak katıldığı toplantıda katılımcılara girişimcilik, ARGE ve ÜRGE, ihracat, işletme geliştirme destekleri ile imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik uygulamaya konulan ‘Hızlı Destek Programı' hakkında bilgiler verildi.
Covid19 tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, etkinliği gerçekleştirmekteki temel amaçlarının KOSGEB destekleriyle ilgili üyelerini bilgilendirmek ve konuda onlara destek olmak olduğunu ifade etti. KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy ise bilgilendirme toplantısında KOBİ’lerin faydalanabileceği KOSGEB Destekleri hakkında bilgiler verdi. KOSGEB desteklerinin; genel olarak girişimcilik destekleri, ArGe Teknolojik Üretim ve Yerleştirme Destekleri, İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri ve Kobi Finansman Destekleri olmak üzere 4 ana başlıktan oluştuğunu kaydeden Paksoy, şu an gündemde olan ve son başvuru tarihi 6 Ağustos 2021 tarihine uzatılan Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlık Destek Programının ise ikinci fazının uygulamaya alındığını söyledi.
Gelir kaybı olan işletmelerin edevlet sistemine giriş yaparak hızlı destek programına başvuruda bulunabileceklerini belirten Paksoy, “2019 yılından sonra başlayan COVİD19 salgınından sonra işletmelerde salgına bağlı olarak nakit sıkıntısı oluştu. Bunu telafi etmek adına devletimiz tarafından işletmelerimizin faaliyetlerini sürdürmelerine ve istihdamlarını salgın başlangıcındaki seviyede muhafaza etmelerine katkı sağlamak amacıyla hızlı destek programı uygulamaya alındı. Programdan imalat veya bilimsel ARGE sektörlerinde faaliyet gösteren 2019’da en az 75 bin TL gelir hacmine ulaşmış olan ve 2020 yılında 2019’a kıyasla geliri artmamış olan mikro ve küçük işletmelerin yanı sıra 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat veya bilgisayar programlama veya bilimsel ARGE sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler faydalanabilmekte” dedi.
Proje kapsamındaki destek türünün işletme sermayesi niteliğinde teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek olduğunu vurgulayan Paksoy, destek ödeme ön şartının ise istihdamın 2020 Mart ayı seviyesinde muhafaza edilmesi olduğunu dile getirdi.
Destek ödemelerinin haziran ayını takiben 3 ay içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığını belirten Paksoy, geri ödemelerin ise 3 yıl ödemesiz 3 yıl bittikten sonra da dörder aylık dönemler halinde 6 taksitle yaklaşık 5 yıl içerisinde faizsiz şekilde yapılacağını söyledi. Mikro işletmelere 30 bin TL’ye kadar, küçük işletmelere 75 bin TL’ye kadar, yenilikçi genç işletmelere ise ilave 25 bin TL ‘ye kadar destek verildiğini aktaran Paksoy, programa 6 Ağustos 2021 tarihine kadar online başvuru da bulunulabileceğini sözlerine ekledi.
Paksoy, bilgilendirme toplantısının sonunda ise katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

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