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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 'kurban yakalama timi' bayrama hazır

DHA

Gaziantep'te 'kurban yakalama timi' bayrama hazır


Kadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Kurban Bayramı'nda kesim öncesi kaçan kurbanlıkların yakalanması için 'kurban yakalama timi' kuruldu. 1 ay eğitimden geçen 25 kişilik ekip, kaçan hayvanları yakalamak için bayramda kentin her noktasında görev yapacak.
Kurban Bayramı öncesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından oluşturulan 25 kişilik 'kurban yakalama timi', eğitimlerini tamamladı. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalamak amacıyla kurulan ekip; koşu, kement atma ve uyuşturucu iğne kullanımı ile ilgili eğitildi. Bayram boyunca görev yapacak ekip, gelen ihbarlar doğrultusunda kaçan hayvanın yerini tespit edip, yakalayarak, kamyonlara yükledikten sonra sahibine teslim edecek.
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, her yıl olduğu gibi bu sene de 'kurban yakalama timi'ni göreve hazırladıklarını söyledi. 25 kişiden oluşan ekibin 1 ay eğitim gördüğünü anlatan Özsöyler, "Ekibimiz bayram boyunca sahada görev halinde olacak. İhbar doğrultusunda kaçan kurbanlıkların yakalanması için vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Geçen yıl 280 kaçan hayvanı yakalayıp sahiplerine teslim ettik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ
2021-07-14 09:40:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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