– Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Covid19’a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla, işlerinden dolayı hastaneye gidemeyen mevsimlik tarım işçileri, çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 14 Ocak’tan bu yana devam eden ve korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmaları, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de hastane ve aile hekimliklerinin yanı sıra gezici aşı ekipleri tarafından yapılıyor.

Hasat sezonu nedeniyle alınan karar ile İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçe kırsalındaki tarlalara da giderek, mevsimlik tarım işçilerine çalıştıkları alanda covid 19 aşısı yapıyor. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan ekipler, akşamın ilerleyen saatlerine kadar, tarım işçilerine aşı yapıyor.



400 çadırda bin kişi aşılanacak

Ekipler, ilçeye bağlı Ortaklı, Yelliburun, Şahmaran ve Akınyolu başta olmak üzere 17 yerleşim yerinde yaklaşık 400 çadırda bin kişisi 18 yaş üstü toplam 2 bine yakın tarım işçisi bulunuyor. Uygulama doğrultusunda aşı olmak isteyen tarım işçilerinin yarısını aşılamayı hedefliyor.

Hayata geçirilen aşı istasyonu uygulaması ile birlikte hedeflenen aşılama oranlarına ulaşılması ve tarım işçilerinin ise iş kaybı yaşamadan aşılarını olması planlanıyor.



Muhtardan sağlık çalışanlarına teşekkür

Yerinde aşı uygulaması nedeniyle mahalle muhtarları Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederken, Yelliburun Mahallesi Muhtarı Ökkeş Toz, mahallemizde bulunan gerek tarım işçileri gerekse mahalleli iş kaybı gibi endişelerden aşılarını olamıyordu. Bu nedenle de mahallede hastalık tedirginliği yaşıyordu. Şimdi ise öyle bir endişemiz kalmadı. Tüm sağlık çalışanlarına desteği nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

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