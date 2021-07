GSO Başkanı Ünverdi'den 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 15 Temmuz gecesi, milletimizin asil duruşu ile aydınlığa kavuşulduğunu belirterek, “15 Temmuz’da demokrasimize vurulmak istenen darbe ve işgal hareketine karşı cansiperane verilen mücadele, aydınlık Türkiye’nin geleceğinde yeni bir sayfa açmıştır” ifadelerini kullandı.

Aziz milletimizin tarih boyunca hem içeriden hem de dışarıdan birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik türlü senaryolarla karşı karşıya kaldığını ve her seferinde de hainlerin ve düşmanlarının oyununu bozduğunu belirten Başkan Ünverdi, “Herkesin artık şunu çok iyi bilmesi ve idrak etmesi gerekiyor ki; Türk insanı can verir, şehit düşer, kendi iradesinin dışında bir iradeye boyun eğmez. Bu gerçeği öğrenemeyen, görmek istemeyenler de her defasında hezimet yaşamaya mahkumdur. 15 Temmuz gecesi de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün millet iradesine, istiklal ve istikbalimize karşı gerçekleştirmek istediği hain darbe girişimine karşı cansiperane verilen mücadele aydınlık Türkiye’nin geleceğinde yeni bir sayfa açmıştır. Ülkemizi karanlıktan kurtaran aziz milletimizin cesaret ve feraseti olmuştur. Genç yaşlı, kadın erkek demeden yollara çıkan, tankın önünde duran bir milletin önünde kim durabilir ki. Ülkemizde artık kimsenin darbe yapmaya gücü yetmez ve darbeler artık geride kalmıştır. Gazi şehrimiz de o gece hainlere karşı tek yürek olup darbecilere karşı mücadele etmiş, millet iradesine sahip çıkmış ve hainlere geçit vermemiştir. Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece kimsenin bize gücü yetmez. Farklılıklarımız zenginliğimizdir, ancak bu zenginliğimizi birbirimize karşı kullanmak isteyen, fitne tohumları ekenlere karşı da uyanık ve tek yumruk olmalıyız. Mehmetçiğimiz cephede teröristlere göz açtırmıyor ve vatan savunmasını sürdürüyor. Pandemi gibi tüm dünyayı derinden etkileyen bir imtihana karşı yaralar alsak da hem ekonomik hem de sosyal anlamda birbirimize sahip çıkarak önemli mesafeler kat ettik ve bugünleri de yakın zamanda geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum. Allah birliğimizi daim eylesin. Bugün bizler cennet vatanımızda rahat gezebiliyor ve özgürce yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Onların aziz hatıralarına sahip çıkacak, geçmişimizi unutmadan daha çok çalışacak ve ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün beşinci yılında, istiklal ve istikbalimiz için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin ailelerine Yüce Allah’tan sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

