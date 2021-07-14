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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTO başkanlarından 15 Temmuz mesajı

İHA

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

GTO başkanlarından 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nün yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur yayımladıkları mesajda "Bağımsızlık" kavramının Türk milleti için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek, her döneminde Türk adının ve destansı bağımsızlık mücadelelerinin görülebileceğini belirtti. 15 Temmuz gecesinde gövdesini vatan uğruna siper edenlerin, bağımsızlık uğruna hain terör örgütü FETÖ’nün karşısında dimdik duranların da bunun en güzel örneklerinden birisi olduğunu vurgulayan GTO başkanları, “Bin yıl önce bu topraklar üzerinde oynanan oyunlar, boyunduruk altına alma çabaları 1’inci Dünya Savaşı’nda da tekerrür etmiş fakat Türk’e kefen biçmeye çalışanların karşısına kahraman bir millet ve o milletin şahlanışına önderlik eden büyük kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıkmıştır. ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ düsturu başarının kilit anahtarı olmuştur. Günümüze geldiğimizde milletimizin üzerinde oynanan oyunların sona ermediğini, hainlerin hainliğinden vazgeçmediğini görüyoruz. Hain oluşumlar devletimizi, milletimizi uçuruma sürüklemeye, birçok kumpas ve planla geleceğimizi karanlık ellere teslim etmeye çalışmıştır. Nihayetinde bağımsızlığı elinden alınmaya çalışılan bu necip millet Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ diyerek 15 Temmuz günü korkusuzca mermilere göğsünü siper etmiş, tam 251 şehit vermiştir. Allah hepsinden razı olsun. O günleri bir daha yaşamamak adına Türk milleti olarak yapmamız gereken ise bu acı tecrübeden ders çıkarmak ve tarihin tekerrür etmesini imkansız kılmak. Hak, hukuk, adalet, liyakat ve eşitlik kavramlarına her zamankinden daha fazla sahip çıkmalı, sıkı sıkı sarılmalıyız. Demokrasiyi daha iyi işleterek, şeffaflığı tüm kurumlarımıza yerleştirerek, özgürlükçü ve hesap verebilir bir anlayışla geleceğimizi daha sağlam temeller üzerine kurabilir, çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakabiliriz. Türk iş dünyası olarak, milletimizin bölünmez bütünlüğü için, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye’nin, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız. 15 Temmuz’un yıl dönümünde bu cennet toprakları vatan kılan tüm kahraman şehit ve gazilerimizi bir kez daha derin bir saygı, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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