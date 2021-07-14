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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Dereli’den "15 Temmuz" mesajı

İHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Dereli’den "15 Temmuz" mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli mesajında, "15 Temmuz’da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşen halkımız, halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Millet olarak, vatan söz konusu olduğunda; nasıl birlik ve beraberlik içinde 'tek yumruk' olabileceğimizi 15 Temmuz 2016’da bir kez daha tescil etmiştir. 15 Temmuz gecesi destansı bir milli irade oluşmuştur. Hep birlikte, irade oluşturduk, darbe girişimine karşı koyduk, darbe girişimini önledik ve bu irade; ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, birlik ve beraberliğinin perçinlenmesine büyük katkı yaptı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak biz de şehitlerimize karşı minnet borcumuzu ödemek ve üzerimize düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmek adına; bilimin ışığında durmadan, yorulmadan üretmek, vatanına ve milli değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu vatan için canlarını ortaya koyarak şehadete eren tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize hayatlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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