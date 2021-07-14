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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Op. Dr. Ersin Borazan'a arkadaşlarından sürpriz kutlama

İHA

Op. Dr. Ersin Borazan'a arkadaşlarından sürpriz kutlama

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde görev yapan ve doçentlik ünvanını almaya hak kazanan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersin Borazan'a arkadaşları sürpriz bir kutlama yaptı.
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Borazan’ın Doçentlik unvanı almasından dolayısıyla Medical Park Gaziantep Hastanesi bünyesinde bulunan Yesemek toplantı salonunda pasta kesilerek kutlama yapıldı. Birçok hekimin yer aldığı etkinlikte, Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, Doç. Dr. Ersin Borazan’ı başarılarından dolayı kutlayarak, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin profesyonel kadrosunun her geçen gün yeni ve önemli işlerle büyüdüğünü sözlerine ekledi. Kubba, Tüm hekimlerin mesleklerini akademisyenlik ile taçlandırmaları için yönetim olarak tam destek olacaklarının müjdesini de verdi.
Kadrolarını güçlendirmek adına her daim öncü olmak istediklerini belirten Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Kubba, "Hastanemizin açıldığı günden bugüne uzman kadromuzu daha da güçlendirmek adına akademisyenlerimizi kadromuza dahil ediyoruz. Bu konuda olduğu gibi her alanda öncü ve örnek hastane olmak istiyoruz. Güçlü bir akademik kadromuzun yanında, farklı bölümlerin yer aldığı yan dal branşlarında da Türkiye’nin dört bir yanından hastanemizde görev alan uzman hekimlerimiz mevcut. Hastane olarak Pandemi sürecinde ülkemizle birlikte, zor sınavlardan geçtik. Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak teknolojik alt yapımız ve güçlü akademik kadromuz ile bölge için referans sağlık merkezi konumundayız. Hastanemiz kadrosundaki Op. Dr. Ersin Borazan’ın doçentlik unvanı alması bu zor zamanda gücümüze güç kattı ve bizleri onore etti. Değerli hekim arkadaşımızı kutlar başarılarının devamını dilerim’’ diye konuştu.
Başhekim Uzm. Dr. Sadreddin Haksal ise Medical Park Gaziantep Hastanesi kadrosunda yer alan Genel Cerrahi ekibinin güzel işlere imza attığını belirterek Doç. Dr. Borazan’ı başarısından dolayı tebrik etti.
Doç. Dr. Ersin Borazan uzun yıllardan beri uğraş verdiği mesleğinde Doçentlik unvanının Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde çalıştığı zamana denk gelmesinden ve Medical Park Gaziantep Ailesi’nin bir üyesi olmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Bu etkinliği gerçekleştirdiği için tüm hastane yönetimine başta Genel Koordinatör Hayrullah Kubba’ya teşekkürlerini iletti.

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