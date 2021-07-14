Gaziantep´te ahşap atölyesi yangını

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Kadir GÜNEŞ /GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, ahşap atölyesinde kaynak makinesinden çıkan yangın, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Atölyede hasar oluştu.

Küsget Sanayi Sitesi'nde bulunan ahşap atölyesinde, öğleden sonra yangın başladı. Atölyenin en üst katında çıkan yangını fark eden işçiler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kaynak makinesinin patlaması sonucu çıktığı belirtilen yangına müdahale etti. Alevler, yaklaşık 1 saatte söndürülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. İş yerinde hasar meydana geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-07-14 15:50:24



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