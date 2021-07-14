Gaziantep 2 böbrek 2 ayrı hasta için umut oldu Doç. Dr. Yücel Yüksel: “bağışlanan böbrekler, merkezimize kayıtlı iki hastamıza başarı ile nakledildi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep 2 böbrek 2 ayrı hasta için umut oldu Doç. Dr. Yücel Yüksel: “bağışlanan böbrekler, merkezimize kayıtlı iki hastamıza başarı ile nakledildi”

İHA

Gaziantep 2 böbrek 2 ayrı hasta için umut oldu Doç. Dr. Yücel Yüksel: “bağışlanan böbrekler, merkezimize kayıtlı iki hastamıza başarı ile nakledildi”

SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde, kadavradan bağışlanan böbrekler iki hastaya naklediyerek, yeniden umut oldu
SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi, SANKO Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Akdoğan’ın titiz takip ve tedavileri ile iki hastaya böbrek nakli yapıldı.
Kadavradan bağışlanan iki böbrek ile 9 yıldır diyaliz tedavisi gören iki hastaya yeni bir yaşam şansı verildiğini belirten Doç. Dr. Yücel Yüksel, “Bağışlanan böbrekler, merkezimize kayıtlı iki hastamıza başarı ile nakledildi. Şemsi Tebrizi’nin ifadesi ile ‘Hayat bu, bir bakarsın her şey bir anda son bulur; hayat bu, son dediğin an her şey yeniden can bulur’. Hayat böyle” dedi.
Hatay’da yaşayan Seyfo Kartal ve Gaziantep’te yaşayan Sevcan Doğan’ın hayatlarının gece yarısı gelen bir telefon ile değiştiğini kaydeden Doç. Dr. Yüksel, şöyle devam etti:
“Hastanemizde beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden ve yakınları tarafından organları bağışlanan hastamız, üç kişiye yeni bir yaşam şansı verdi. Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda takip edilen hastamızın vefatıyla, hastanın yakınları tarafından karaciğer ve böbrekleri bağışlandı. Hastanemiz organ nakli cerrahi ekibi tarafından başarılı bir operasyonla alınan karaciğer, Malatya'da nakil bekleyen bir hastaya gönderildi. Karaciğer nakli sonrası hasta yeniden hayata merhaba dedi. İki böbrek için ise nakil için bekleyen hastalarımız gece yarısı hastanemize davet edildi. Nakil öncesi tetkikleri, hastanenin Organ Nakil Koordinatörlüğünce hızlı bir şekilde tamamlandı, hastaların dokularının uyumlu olduğu tespit edildi. Dokular uyumlu çıkınca, ekibimle birlikte hastalarımızı hemen ameliyata aldık. Her iki hastamız da yaklaşık 1,5 saat süren nakli ameliyatından sonra yeni birer böbreğe kavuştu.”
Doç. Dr. Yüksel, “Böbrek nakli sonrası takipleri Hastanemiz Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Akdoğan tarafından büyük bir titizlikle yapılan hastalarımız, nakillerin dokuzuncu gününde diyalizden kurtularak yeni böbrekleri ile sağlıklı ve mutlu bir şekilde taburcu edildi” ifadelerini kullandı.
“Nakil olduğum günü, doğum günüm olarak kutlayacağım”
Hatay’da yaşayan 59 yaşındaki Seyfo Kartal, yüksek tansiyon hastalığı sonucu böbreklerinde sorun yaşadığını ve dokuz yıldan beri diyaliz tedavisi gördüğüne vurgu yaptı.
Diyaliz tedavisi görmenin çok zor olduğunu, haftada en az üç gün, dört saat kıpırdamadan diyaliz makinesine bağlandığını vurgulayan Kartal, “Sosyal bir hayatım kalmamıştı. Hatta normal günlük bir yaşam dahi süremiyordum. Her şey kısıtlıydı ve biliyorum ki diyalize girmezsem risk altındayım. Bu da üzerimde çok büyük bir baskı oluşturuyordu” şeklinde konuştu.
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden hiç beklemediği bir anda kadavradan böbrek bağışı gerçekleştiği haberini aldığını anlatan Kartal, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“Nakil için hastaneye çağrılınca inanamadım. Elim ayağım birbirine dolaştı, tüm ailem sevincime ortak oldu. Gayet başarılı bir ameliyat geçirdim. Ameliyat sonrası ikinci gün yürümeye başladım. Artık diyaliz tedavisine gerek yok. Stres yok, ailemle daha güzel, daha rahat bir yaşam süreceğim, torunlarımla daha rahat kucaklaşacağım. Bu bambaşka bir mutluluk. Nakil olduğum günü, yeniden doğduğum gün olduğu için doğum günüm olarak kutlayacağım. Organlarını bağışlayarak hayata yeniden tutunmamızı sağlayan kardeşimize Allahtan rahmet, ailesine sabır diliyorum, minnet duygularımı sunuyorum. Doktorlarımız için ne söylesem az, hastaneye ilk geldiğimden şu ana kadar çok ilgilendiler. Doktorlarımızdan ve tüm personelden Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum.”
“Umudumu hiçbir zaman kaybetmemiştim”
Gaziantep’te yaşayan 55 yaşındaki Sevcan Doğan da dokuz yıldır yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle diyaliz makinesine bağlı bir yaşam sürdüğüne dikkat çekti.
İstediğini yiyip içemediğini, sabaha kadar diyalize girecek olmanın stres ve korkusuyla yaşadığını bildiren Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:
“SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden nakil uygunluğu için haberi gelince, hastaneye nasıl geldiğimi bilemedim. Ameliyatım çok iyi geçti. Nakil sonrasında istediğim gibi yiyip, içmeye başladım. Organ nakli olduğum için çok mutluyum. İhtiyacı olan herkes mutlaka nakil için başvuruda bulunmalı. Allahtan umudumu hiç kesmedim. Organlarını bağışlayarak bize yeniden yaşam şansı veren kardeşimizin mekanı Cennet olsun, yakınlarına baş sağlığı ve sabır dilerim. Doktorlarımızdan, hastanemizden ve tüm çalışanlarından Allah razı olsun. Yaşama yeniden başladım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep´te ahşap atölyesi yangını
YEREL HABERLER Gaziantep´te ahşap atölyesi yangını
Şahinbey’de camiler bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Şahinbey’de camiler bayrama hazırlanıyor
Fatma Şahin'den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Fatma Şahin'den 15 Temmuz mesajı
25 yılını dolduran personele teşekkür belgesi
YEREL HABERLER 25 yılını dolduran personele teşekkür belgesi
GTB başkanlarından 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER GTB başkanlarından 15 Temmuz mesajı
Başkan Mahsum Altunkaya’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Mahsum Altunkaya’dan 15 Temmuz mesajı
OSB Başkanı Şimşek'ten 15 Temmuz kutlaması
YEREL HABERLER OSB Başkanı Şimşek'ten 15 Temmuz kutlaması
GAHİB Başkanı Kaplan'dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER GAHİB Başkanı Kaplan'dan 15 Temmuz mesajı
Koçer'den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Koçer'den 15 Temmuz mesajı
Op. Dr. Ersin Borazan'a arkadaşlarından sürpriz kutlama
YEREL HABERLER Op. Dr. Ersin Borazan'a arkadaşlarından sürpriz ...
2021'in ilk 6 ayında Türkiye'den 4 milyar 155 milyon dolarlık hububat bakliyat ihracatı Hububat bakliyat ihracatında yıl sonu hedefi 8,5 milyar dolar
YEREL HABERLER 2021'in ilk 6 ayında Türkiye'den 4 milyar 155 milyon ...
Başhekim Prof. Dr. Belgin Alaşehirli’den aşı çağrısı
YEREL HABERLER Başhekim Prof. Dr. Belgin Alaşehirli’den aşı çağrısı
Rektör Dereli’den "15 Temmuz" mesajı
YEREL HABERLER Rektör Dereli’den "15 Temmuz" mesajı
Gaziantep'te iş dünyasına akademik destek Gaziantep'te Model Fabrika ve Target Teknoloji Transfer Ofisinden teknoloji için iş birliği prokotolü imzalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iş dünyasına akademik ...
GTO başkanlarından 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER GTO başkanlarından 15 Temmuz mesajı
Fadıloğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
GSO Başkanı Ünverdi'den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER GSO Başkanı Ünverdi'den 15 Temmuz mesajı
Aşırı sıcaklarda sokak hayvanları için seferber oldular Nizip'te sokak hayvanlarına devlet şefkati Kaymakam, jandarma, polis ve vatandaşlar, sokaklara hayvanlar için su ve mama bıraktı
YEREL HABERLER Aşırı sıcaklarda sokak hayvanları için seferber ...
Gaziantep'te 'kurban yakalama timi' bayrama hazır
YEREL HABERLER Gaziantep'te 'kurban yakalama timi' bayrama hazır
Tarım işçileri çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor
YEREL HABERLER Tarım işçileri çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor
Gaziantep’in 'kurban yakalama timi' bayrama hazır
YEREL HABERLER Gaziantep’in 'kurban yakalama timi' bayrama hazır
Tırda yüklü miktarda kaçak malzeme yakalandı
YEREL HABERLER Tırda yüklü miktarda kaçak malzeme yakalandı
Çiçekle boşandığı eşiyle barışmaya gitti, reddedilince pompalıyla korku saçtı
YEREL HABERLER Çiçekle boşandığı eşiyle barışmaya gitti, ...
HDP'den Millet İttifakına sert tepki, çözüm sürecine yeşil ışık Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: “Son seçimlerde desteklediklerimiz, aynı tavrı bizden beklemesin” “Çözüm süreci bu ülkenin kıymetli süreciydi. Bundan sonra önümüze tekrar gelirse yapmaktan asla tereddüt etmeyeceğimiz bir süreçten bahsediyoruz”
YEREL HABERLER HDP'den Millet İttifakına sert tepki, çözüm sürecine ...