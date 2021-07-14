Başkan Fadıloğlu, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz gazilerini evlerinde ziyaret etti. Şehitlik ve gazilik makamlarının önemine vurgu yapan Başkan Fadıloğlu, “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, FETÖ/PDY hain terör örgütü tarafından kalkışılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında 15 Temmuz Gazisi Levent Dinç ile Mehmet Alparslan’ı evlerinde ziyaret etti. İki gazi ile de yakından ilgilenen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde, milletçe tek yürek olup emsalsiz bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onurunu ve gururunu yaşamaya devam ettiklerini kaydetti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin, ülke tarihi boyunca yaşanan en büyük ihanetlerden biri olduğunu dile getiren Başkan Fadıloğlu, “Bundan 5 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi devletimize ve milletimize karşı başlatılan hain darbe girişimi, halkımızın destansı direnişiyle etkisiz hale getirildi. Bu vatana hep birlikte, omuz omuza sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. Şehitlik, peygamberlikten sonra bizim inancımıza göre en yüksek makamdır. Şehitlikten sonraki makam gaziliktir. Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, her bir köşesine özgürce ulaşabiliyorsak muhakkak ki şehitlerimizin ve gazilerimizin bunda çok büyük emeği ve payı vardır. Vatanını canından aziz bilip, bu topraklar için seve seve canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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