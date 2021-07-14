SANKO ÜNiversitesi'nde Kurban Bayramı kutlaması

SANKO Üniversitesi’nde akademik ve idari personelin katılımıyla pandemi koşulları dikkate alınarak bayramlaşma töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ile akademik ve idari personelin bir araya geldiği bayramlaşmada, bayram kutlamalarında da sosyal mesafenin korunması ve maske takılması konusunda uyarılarda bulundu. Araçla şehir dışına çıkacakların, yoğun olan bayram trafiğinde dikkatli olmaları konusuna da vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, tüm personele başarılı geçirdikleri bir yılın ardından katkılarından dolayı teşekkür etti.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

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