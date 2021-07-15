Başkan Fadıloğlu şehitleri mezarı başında andı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlikleri ziyaret etti. Şehit mezarları başında dua eden Başkan Fadıloğlu, şehit yakınlarıyla da yakından ilgilendi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı’nda bulunan şehitliklerde düzenlenen anma etkinliklerine katıldı. Protokol üyelerinin de katılım gösterdiği anma programında Kur’anı Kerim okundu, dua edildi. Edilen dualarından ardından şehitlerin mezarı başında dua eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlikte bulunan şehit yakınlarıyla sohbet eden Başkan Fadıloğlu, çocuklarla yakından ilgilendi.

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