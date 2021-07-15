Hayvanat bahçesinde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı (1)

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'ndeki aslan, bakıcısını yaralayarak, kafesinden kaçtı. Yaralı bakıcı, hastaneye kaldırılırken, hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler, dışarı çıkarıldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği hayvanat bahçesinde kaçan aslan, yakalanmaya çalışılıyor. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-07-15 13:29:39



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