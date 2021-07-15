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Hayvanat bahçesinde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı (1)

DHA

Hayvanat bahçesinde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı (1)


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'ndeki aslan, bakıcısını yaralayarak, kafesinden kaçtı. Yaralı bakıcı, hastaneye kaldırılırken, hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler, dışarı çıkarıldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği hayvanat bahçesinde kaçan aslan, yakalanmaya çalışılıyor. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-07-15 13:29:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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