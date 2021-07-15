Hayvanat bahçesinde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı (2)

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UYUŞTURUCU İĞNEYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bakıcısını yaralayarak kafesinden kaçan aslan, görevliler tarafından uyuşturucu iğneyle vurularak etkisiz hale getirildi. İğneyle uyutulduktan sonra aslanın kafese alınmasıyla kontrolün sağlandığı hayvanat bahçesine de yeniden ziyaretçi kabul edilmeye başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-07-15 14:16:06



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