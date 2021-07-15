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"Hastane afet ve acil durum planı uygulayıcı eğitim programı” SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Sermet Kileci: “Bu tür organizasyonlar için kapılarımız daima sizlere açık. Hepimiz için çok verimli bir eğitim programı olduğuna inanıyorum”

İHA

"Hastane afet ve acil durum planı uygulayıcı eğitim programı” SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Sermet Kileci: “Bu tür organizasyonlar için kapılarımız daima sizlere açık. Hepimiz için çok verimli bir eğitim programı olduğuna inanıyorum”

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, SANKO Üniversitesi Hastanesi ev sahipliğinde 1214 Temmuz 2021 tarihleri arasında “Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitim Programı” düzenlendi.
SANKO Üniversitesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, toplantıda yaptığı konuşmada, “Hastanemizde üç gün süren ve başarıyla tamamlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitim Programı’na katılan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.
Kurumların afet ve acil durum planı hazırlamasının önemine değinen Dr. Kileci, “Bu tür organizasyonlar için kapılarımız daima sizlere açık. Hepimiz için çok verimli bir eğitim programı olduğuna inanıyorum” diye konuştu.
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vejdi Yıldız ise “Her an gerçekleşebilecek afet durumları için hazırlıklı olmak amacıyla eğitimlerimize ve tatbikatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Katılımcılardan önemli beklentisinin eğitimlerin teorik olarak kalmaması, kendilerinin sürekli hazır ve diri tutulması olduğunu kaydeden Dr. Yıldız, şöyle devam etti:
“Kurumlarda bu eğitimleri ve tatbikatları pratiğe dökmeniz ve kurumunuzu her zaman hazır halde tutmanız çok önemli. Bunu futbol antrenmanlarına benzetiyorum. Nasıl ki bir futbolcuya gel maç yap denmiyor, o futbolcu sürekli idmanlarla maçlara hazır halde tutuluyorsa, biz de eğitim ve tatbikatlarla sizleri ve kurumlarınızı afet durumlarına sürekli hazır tutmaya çalışıyoruz.”
Dr. Yıldız, ev sahipliği için SANKO Üniversitesi Hastanesi yönetimine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.
Her zaman bu tür iş birliklerine hazır olduklarına dikkati çeken SANKO Üniversitesi Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş, eğitim programına ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Planlar Sorumlusu (Risk Yönetimi), Eğitmen ve Eğitim Sorumlusu Sağlık Memuru Mehmet Önal, eğitim programının içeriği hakkında paylaşım yaptı.
Üç gün süren eğitimde; Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Planlar Sorumlusu (Risk Yönetimi), Eğitmen ve Eğitim Sorumlusu Sağlık Memuru Mehmet Önal; “Afet ve Acil Durum İle İlgili Kavramlar, Hastane Afet Riskinin Azaltılması ve Risk Değerlendirilmesi, Güvenli Hastane Kontrol Listesi, Kaizer Risk Analizi, Tatbikat Hazırlığı ve Değerlendirilmesi (Masa Başı Tatbikatı)”, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Sorumlusu ve Eğitmen Sağlık Memuru Aydan Canlı “Hastane Afet ve Acil Durum Planı Hazırlama Kılavuzunun Tanıtımı, Hastanenin Tıbbi Kapasitesi Olaya Özel Planlar”, Eğitmen Sağlık Memuru Meryem Tokat “Standart Operasyon Prosedürü (SOP), İş Akış Talimatı (İŞAT), Acil Servis ve Hastane İçi ve Dışı Trafik Akışı, Psikosoyal Destek Faaliyetleri”, Eğitmen Sağlık Memuru Ayhan Günindi “Hastane Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetimi, Kitlesel Yaralanmalı Olaylarda Hastanenin Müdahale Aşamaları, Olay Bildirimi ve Acil Müdahale Planının Aktivasyonu, Acil Müdahale Planının Aktivasyonunda Bilgi Yönetimi” konularında sunumlar gerçekleştirdi.
Masa başı tatbikat yapılarak tamamlanan eğitim, sertifika töreniyle son buldu.

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