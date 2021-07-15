Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammed Yiğit (28) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Hassa karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Boğaziçi Mahallesi yakınlarında tali yoldan çıkan Muhammed Yiğit'in kullandığı 27 SL 288 plakalı motosiklet, Abdurrahman G.'nin kullandığı 34 ALS 11 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yiğit yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekibin yaptığı kontrolde, Muhammed Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yiğit'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü Abdurrahman G.'yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-07-15 15:52:03



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