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Gaziantep’te bakıcısının beslemesi esnasında kafesten kaçarak hayvanat bahçesini birbirine katan aslanın kafesi görüntülendi. Uyuşturucu iğne ile bayıltılarak kafese alınan aslanın kafesi tekrardan ziyarete açıldı.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bir aslan kafesinden kaçması korku dolu anlara neden olmuştu. Bakıcısının besleme yaptığı esnada kafesinden kaçan aslan, hayvanat bahçesinde büyük paniğe neden olurken, aslanın kaçması üzerine hayvanat bahçesi boşaltıldı. Aslanın uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilmesinin ardından hayvanat bahçesine girişler tekrardan açıldı.

Ziyaretçilerin olayın ardından aslanın kaçtığı kafese yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

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