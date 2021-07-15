Gaziantep'te 15 Temmuz korteji

Gaziantep'te 15 Temmuz Kortej yürüyüşü gerçekleşti. Kortej öncesi Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi.
Gaziantep'te 15 Temmuz Kortej yürüyüşü gerçekleşti. Kortej öncesi Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi. Ardından 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nden başlayan kortej 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tören alanında son buldu. Korteje Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Birlik Komutanları, Gaziantep Protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.