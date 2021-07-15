Gaziantep'te 15 Temmuz'u anma etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 15 Temmuz'u anma etkinliği

DHA

Gaziantep'te 15 Temmuz'u anma etkinliği


Mustafa KANLI- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
15 Temmuz darbe girişiminin 5´inci yılında Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürüyüş düzenlendi. İstasyon Caddesi´nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşe; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, belediye başkanları, milletvekilleri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Mehter gösterisi ve şiirlerin okunduğu alandakiler hep birlikte şehitler için dua etti.
15 Temmuz ile alakalı belgesel gösterisini izleyen katılımcılar ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını izledi.
'15 TEMMUZ SIRADAN BİR DARBE GİRİŞİMİ DEĞİLDİR' 
Etkinlikte konuşan Vali Davut Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin asla sıradan bir darbe girişimi olmadığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meclisiyle, cumhurbaşkanlığıyla, diplomasisiyle, ordusuyla, altyapısıyla çok daha güçlü kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini ifade eden Vali Gül, şöyle dedi:
"15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir. Arkasında çok büyük hesapların olduğu ve gerçekleştiğinde ise ülke ve millet olarak bambaşka maceralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıydı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, meclis binamız, Özel Harekat Başkanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve daha bir çok kuruma bomba yağdıran darbeciler ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlardı.15 Temmuz gecesi tanklar ve zırhlı araçlarla Ankara´nın, İstanbul´un caddelerinde önlerine gelen herkesi ezip geçerek ilerleyen darbeciler yaptıkları işin şuurundaydılar. 15 Temmuz gecesi devleti, vatanı korumak üzere namuslarını emanet ettiği silahlarını millete çeviren darbeciler, o tetiklere kasıtlı dokunuyor, bilerek kan döküyor ve can alıyorlardı. Şükürler olsun ki o sapkın darbeci anlayış sayın cumhurbaşkanımızın dirayeti, milletimizin imanıyla perçinlendiği birlik ve beraberlik ruhu karşısında dayanma gücünü yitirmiş ve yenilmeye mahkum olmuştur. Bu önemli badireyi güçlenerek atlatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün 83 milyon vatandaşıyla birlikte bölgemizde ve dünyada milyonlarca kardeşimize umut kapısıdır. Devletimizin aldığı her karar, sarf ettiği her söz, sergilediği her duruş, dalga dalga geniş bir coğrafyaya yayılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meclisiyle cumhurbaşkanlığıyla diplomasisiyle ordusuyla altyapısıyla çok daha güçlü kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir.  "
BU MİLLETİN TOPUNU, TÜFEĞİNİ KARDEŞLERİNE DOĞRULTANLARA YAZIKLAR OLSUN´
En kötü günlerin geride kaldığını ifade eden, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "O er meydanı 15 Temmuz'du. Bu milletin topu tüfeğini kardeşlerine doğrultanlara yazıklar olsun. O hainlere yazıklar olsun. Eğer bugün burada sizinle birlikteysek iki önemli şey var. Sayın cumhurbaşkanımızın ve cumhur ittifakının büyük bir cesareti var. Büyük bir dirayeti var. Onlara helal olsun. Ama bu yüce milletin yüz yıl önce yaşadığı büyük bir tecrübe var. Basiretine dirayetine erdemine helal olsun. Buradan aldığımız güç ile Cumhuriyetin 100'üncü yılında onuncu büyük ekonomi olma yolunda gidiyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. 15 Temmuz'daki bu irade bir işçi çıkarmadan sanayicisini çalıştırmış Ahi Evran adabıyla esnafımız büyük bir duruş göstermiştir. En kötü günler geride kaldı" dedi.
Etkinlik, verilen çeşitli  konserler ile devem etti.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ
2021-07-15 23:31:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 15 Temmuz korteji
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 Temmuz korteji
Başkan Tahmazoğlu 15 Temmuz’da şehitliği ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu 15 Temmuz’da şehitliği ziyaret etti
Hayvanat bahçesini birbirine katan aslanın kafesi görüntülendi
YEREL HABERLER Hayvanat bahçesini birbirine katan aslanın kafesi ...
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
GAÜN'de 15 Temmuz töreni
YEREL HABERLER GAÜN'de 15 Temmuz töreni
Bakıcısını yaralayıp kaçan aslan, paniğe neden oldu (3)- Yeniden
YEREL HABERLER Bakıcısını yaralayıp kaçan aslan, paniğe neden oldu ...
"Hastane afet ve acil durum planı uygulayıcı eğitim programı” SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Sermet Kileci: “Bu tür organizasyonlar için kapılarımız daima sizlere açık. Hepimiz için çok verimli bir eğitim programı olduğuna inanıyorum”
YEREL HABERLER "Hastane afet ve acil durum planı uygulayıcı eğitim ...
Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz da spor etkinlikler düzenledi
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz da spor etkinlikler ...
Hayvanat bahçesinde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı (2)
YEREL HABERLER Hayvanat bahçesinde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı ...
Hayvanat bahçesinde aslan kafesinden kaçtı: 1 yaralı Kafesinden kaçan aslan bakıcısını yaraladı
YEREL HABERLER Hayvanat bahçesinde aslan kafesinden kaçtı: 1 ...
15 Temmuz ruhu bu müzede yaşatılıyor
YEREL HABERLER 15 Temmuz ruhu bu müzede yaşatılıyor
İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Feci kazada ölen motosiklet sürücüsünün 20 gün sonra bebeği olacağı ortaya çıktı
YEREL HABERLER İslahiye 'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ...
Hayvanat bahçesinde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı (1)
YEREL HABERLER Hayvanat bahçesinde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı ...
Kafesini parçalayan aslan 3 kişiyi yaraladı
YEREL HABERLER Kafesini parçalayan aslan 3 kişiyi yaraladı
Doğru’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Doğru’dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Fadıloğlu şehitleri mezarı başında andı
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu şehitleri mezarı başında andı
15 Temmuz kupalarında ödül heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER 15 Temmuz kupalarında ödül heyecanı yaşandı
Kopan eli 12 saatlik operasyonla yerine dikildi
YEREL HABERLER Kopan eli 12 saatlik operasyonla yerine dikildi
Gaziantep’te 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 15 Temmuz şehitleri anıldı
Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektörü hareketlendi Ayakkabıcılar pandemi açığını kapatmaya başladı
YEREL HABERLER Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektörü ...
Kılıç’tan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Kılıç’tan 15 Temmuz mesajı
Tuğba Demir ALGSPOR’a döndü
YEREL HABERLER Tuğba Demir ALGSPOR’a döndü
Hasan Kalyoncu'da 15 Temmuz coşkusu
YEREL HABERLER Hasan Kalyoncu'da 15 Temmuz coşkusu
Hamur makinasına kaptırdığı eli, 12 saatte yerine dikildi Güneydoğu’nun tek el cerrahı uzmanı Keskinbıçkı’dan bir başarılı ameliyat daha
YEREL HABERLER Hamur makinasına kaptırdığı eli, 12 saatte yerine ...