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3’üncü doz aşısını yaptıran Gaziantep İl Sağlık Müdürü Tiryaki: “Aşıdan başka çözüm yok” Gaziantep’te Delta varyantı görülmedi

İHA

3’üncü doz aşısını yaptıran Gaziantep İl Sağlık Müdürü Tiryaki: “Aşıdan başka çözüm yok” Gaziantep’te Delta varyantı görülmedi

Korona virüse karşı 3’üncü doz aşısını yaptıran Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, salgının sonunu aşının getireceğini söyledi. Kentte şimdiye kadar Delta varyantının görülmediğini aktaran Tiryaki, “Aşıdan başka çözüm yok” dedi.
Sağlık Bakanlığının talimatıyla ülke genelinde 1 Temmuz’da başlayan 3’üncü doz hatırlatma aşılamaları Gaziantep’te de sürüyor. Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 3’üncü doz aşılarını yaptırdı. Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Bina’da 3’üncü doz aşılarını yaptıran Ümit Mutlu Tiryaki ile Mehmet Tahmazoğlu vatandaşları aşı yaptırmaya davet etti. Aşının ardından bir açıklama yapan Dr. Tiryaki, Gaziantep’te şimdiye kadar Delta varyantının görülmediğini ifade ederek, “Delta varyantına karşı en etkili aşı da Biontech'tir. Bu yüzden insanlarımız hiç çekinmeden gelip aşılarını yaptırsın” dedi.

“Aşıdan başka çözüm yok”
Türkiye’yi ve dünyayı kasıp kavuran bir pandemi sürecinden geçildiğini aktaran Dr. Tiryaki, pandemide 1,5 yılın devirildiğini söyledi. Pandeminin sonuna yaklaşıldığını ve tünelin ucundaki ışığın görünmeye başladığını dile getiren Tiryaki, “Salgının sonunu getirecek olan aşıdır. İlk ve ikinci doz aşımızı yaptırmıştık. Bugün de 3’üncü doz aşımız için buradayız. Bunu neden yaptırıyoruz. Çünkü bunun başka bir çözümünün olmadığını bildiğimiz için yaptırıyoruz. Aşıdan başka çözüm yok. Şu ana kadar bu hastalık için özel bir ilaç üretilmedi” dedi.

“Gaziantep’te Delta varyantı görülmedi”
Biontech aşısını hatırlatma dozu olarak yaptırdığını paylaşan Tiryaki, “Vatandaşlarımıza da tavsiye ediyoruz. Günlük 50 bin doz aşı yapma kapasitemiz var ama şu an 15 bin doz aşı yapıyoruz. Aşıda sıkıntımız yok. İl olarak 1 milyon 50 bin doz aşı yaptık. Şu ana kadar yapılan sekans çalışmalarında ilimizde Delta varyantına rastlanmadı. Şu an Türkiye’de görülen en çok vaka İngiltere varyantıdır. İngiltere mutasyonunun sayısı gitgide azalıyor. Azalması demek yeni bir varyant demek. Bu da tahminimce Delta varyantı olacak. Şu an olmaması olmayacağı anlamına gelmiyor. Delta varyantına karşı en etkili aşı da Biontech'tir. Bu yüzden insanlarımız hiç çekinmeden gelip aşılarını yaptırsın” ifadelerini kullandı.
3’üncü doz hatırlama aşısını vurduran Başkan Mehmet Tahmazoğlu ise, “Şu anda aşılama çalışmaları devam ediyor. Salgınla mücadele tek başına olmuyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın yanı sıra aşı da yaptırmalıyız. Şu an aşılar da çoğaldı. Bende daha önce iki doz aşımızı yaptırmıştım. Ben iki doz Sinovac aşısı yaptırdım. 3’üncü doz olarak Biontech aşısı yaptırdım. Burada amaç hem kendi sağlığımızı korumak hem de çevremizin sağlığını korumak” şeklinde konuştu.

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