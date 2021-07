Gazi kentteki 15 Temmuz gecesinde renkli görüntüler

Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Müzesi gezisi, kortej yürüyüşü ve anma etkinlikleri düzenlendi.

5 yıl önce Fettullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı milletçe vatanseverlik duygusuyla hareket edilerek tek vücut mücadelenin verildiği 15 Temmuz’un yıl dönümü münasebetiyle Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Gezisi ve Kortej Yürüyüşü etkinlikleri yapıldı. İstasyon Meydanı’ndan başlayan yürüyüşte katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi eşliğinde ellerinde al yıldızlı bayraklar ve pankartlarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yürüdü. Kortej sonrasında demokrasi mücadelesinin tüm dünya için örnek teşkil ettiği o anlar kısa sinevizyon gösterimiyle bir kez daha gözler önüne serildi. Günün anlam ve önemine işaret eden protokol konuşmalarının arkasından 15 Temmuz konulu şiir yarışmasında derece alan eserler coşkulu bir havada okunarak milli duyguları yeniden yeşertti, birincilik kürsüsüne oturan yarışmacılara ödülleri Başkan Fatma Şahin tarafından verildi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesince organize edilen “Türkiye Geçilmez Milletin Zaferi 15 Temmuz Senfonisi” nde bu kutsal topraklarda yaşayanların, bağımsızlık karakteri ve vatan sevdası şiirsel bir dille anlatıldı. Gösteri, senfoni orkestrası eşliğinde seslendirilen türkülerle zenginleştirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından, sanatçı Mehmet Çevik yönetmenliğinde ve sunumunda hazırlanan programda; Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve Ruhnevaz Müzik Topluluğu’ndan müzisyenler, 5 solist ve 20 kişilik teknik ekip görev aldı. Ayrıca Vali Gül ve Başkan Şahin, “Ordunun Duası” adlı parçayı sahnede birlikte söyledi.

"Ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti asla unutmayacağız"

Anma programına video konferans yöntemiyle katılım gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşmasında ifadelere yer verdi:

“Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün, devlet ve millet hayatımızın hem en alçak saldırısının hem de en şanlı direnişlerinden birinin beşinci yıl dönümüdür. Sözlerime, o gece ‘Bedr’in aslanları kadar şanlı’ mücadeleleri sırasında bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen 251 şehidimize Allah’tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Erkeği ve kadınıyla, genci ve yaşlısıyla, öğrencisi ve hocasıyla, işvereni ve işçisiyle, memuru ve esnafıyla, velhasıl her yaştan, her meslekten, her kesimden insanıyla ‘Bu hayâsızca akına gövdelerini siper ederek’, sokakları ve meydanları doldurarak, gördükleri her yerde darbecilerin önlerini keserek, yeri geldiğinde önlerine katıp kovalayarak, anadan, yardan, evlattan, serden geçerek verdikleri mücadele sırasında gazilikle şereflenen kardeşlerimize de en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Hakk’a tapan milletimizin istiklal aşkı, hür yaşamış bayrağımızın nazlı dalgalanışı, yurdumuzun üzerinde ebediyen inleyecek ezanlarımızın sesi şahidimiz olsun ki; ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti asla unutmayacağız. Bu alçaklığın hesabını yakaladığımız, tespit ettiğimiz tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz. Öteki dünyada da bu İblis yoldaşlarının yakasına yapışacak, ruzi mahşerde peşlerini bırakmayacağız. Aziz milletim, 15 Temmuz 2016 Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp ertesi gün milletimizin ayakları altında çiğnenerek sona eren bu darbe girişimi, tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıştır. Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı sarılacaktır. Ülkemiz, Cumhuriyet tarihi boyunca elbette pek çok darbeye, darbe girişimine, kalkışmaya, terör saldırısına maruz kalmıştır. Ama o gece yaşananlar bize, kendi devletine, kendi halkına, kendi insanına silah doğrultan, masumların kanını döken bu hainlerin nasıl dünyanın en sefil yaratıklarına dönüşebileceğini göstermiştir. Esasen, milletleri millet yapan unsurlardan biri de, tarihlerindeki bu tür acıyla, canla, kanla yoğrulmuş zaferlerdir. Bin yıllık vatanımızın dikensiz gül bahçesi olmadığını, neredeyse her günümüzün mücadeleyle geçirdiğimizi biliyoruz. Dünyanın her ülkesinin ve toplumun gözdesi bir coğrafyayı bin yıldır vatan kılmanın ve vatan olarak tutmanın bedelini ödüyoruz. Yakın çevremizde son bir iki asırdır yaşananları gördüğümüzde, bu bedelin karşılığını birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, devletimizi, geleceğimizi kurtarmak olarak aldığımız bir gerçektir.”

"15 Temmuz'u en çok gazi şehrin torunları bilir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz’un ikinci bir Çanakkale olduğuna dikkati çekerek, “Darbeye darbe yapanlara selam olsun. Ölümü öldürenlere selam olsun. Yiğitlere, şehitlere selam olsun. O evlatları yetiştiren analara helal olsun. Gazi şehrin torunları 100 yıl öncesinin en büyük şahitleri ve en iyi bilenleri Şahinbey’in torunlarıdır, anasının baş örtüsüne dokunan düşmana karşı canını veren Şehitkamil’in torunları, Karayılan’ın torunlarıdır. Bu milletin topunu, tüfeğini kardeşlerine doğrultanlara yazıklar olsun. O hainlere yazıklar olsun. Eğer bugün, burada sizlerle birlikteysek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakı’nın cesareti önemli bir etkendir. Ama bu yüce milletin 100 yıl önce yaşadığı büyük bir tecrübe var. Böyle bir milletin torunlarına hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Şartlar değişse bile vazifemiz hep aynı. 15 Temmuz’u en çok Gazi şehrin torunları bilir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 100 yıl önceki mücadeleyi bütün Anadolu’ya örnek göstermiştir ve Antep’e Gazilik unvanını vermiştir. Şimdi biz, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında 10’uncu ekonomi olma hedefine doğru gidiyoruz. Atalarımızdan aldığımız ilhamla, bilim ve eğitim şehri olacağız. Gaziantep, gençleriyle yükselecek, anneleriyle yükselecek” diye konuştu.

"15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıktı"

Gaziantep Valisi Davut Gül, istiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz tüm şehitlere bu önemli gün hasebiyle Allah’tan rahmet dileyerek, konuşmasına şöyle devam etti: “Gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum. İçinde bulunduğumuz bu topraklar tarih boyunca sayısız badireler atlatmıştır. Bütün bu badirelerden de ecdadımız güçlenerek çıkmıştır. Ecdadımız, tarihe gömülmek istenilen 700 yıllık cihan devletinden genç bir Cumhuriyet çıkartarak, milletimizin ayağına takılmaya çalışılan prangayı kırmıştır. Şüphesiz bu mücadeleler kolay olmamıştır. Bazen tek bir kahraman koskaca bir milletin kaderini değiştirmeye yetebilir. 15 Temmuz’da ülkemizin 4 bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte bütün milletin geleceğini aydınlığa kavurturmuştur. 15 Temmuz gecesi, devletin vatanı korumak üzere namuslarını emanet ettiği, silahları millete çeviren darbeciler, o tetiklere dokunarak bilerek kan döküyor, can alıyorlardı. Şükürler olsun ki o sapkın darbeci anlayış Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dirayeti, milletimizin imanıyla perçinlediği birlik ve beraberlik ruhu karşısında yenilmeye mahkum olmuştur.”

"Bu milleti yenmek mümkün değildir"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, darbecileri işaret ederek şunları aktardı:

“Tanka, topa, uçağa ve tüfeğe karşı imanlı göğsünü siper eden bu milletin evlatlarını yenebileceklerini zannettiler. Halbuki tarihimize baktığımız zaman bir asır önce Çanakkale’de yokluk içerisinde büyük bir zafer kazanıldı. Çanakkale geçilmedi. Binlerce şehit verdik. Terör örgütlerinin adı ne olursa olsun ister FETÖ, ister PKK, her biri yüce adaletimiz karşısında hesap veriyor. Bu milleti yenmek mümkün değildir. Bu millet bin yıldan beri tarih boyunca göğsünü siper ederek vatanını korumayı bilmiştir.”

"Milletimiz iyilerden yana tavur koydu"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye’nin her noktasında olduğu gibi Gaziantep’te de vatandaşlarımız, milletimiz iyilerden yana tavır koydu. Çok şükür, bu davaya inandıkları için burada iyilerin yanında saf tutarak bugünlere geldik. Bu topraklarda büyük emekler var. Elden ele devredilen vatan toprağında bizler de gençlerimizle birlikte daha iyi bir geleceğe devam edeceğiz.

"Birlik ve beraberliğin zirvesini gördük"

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 5 yıl öncesinde gerçekleşen hain darbe girişimine ilişkin “İhanetin en karanlığını gördük ama aynı zamanda kahramanlığın, inancın, birlik ve beraberliğin de zirvesini gördük” ifadelerini kullandı. Anma etkinliğine, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, iş insanları, kent bürokrasinin önde gelenleri, şehit ve gazi aileleriyle vatandaşlar katılım sağladı.

