Mangal kömürünün zorlu yolculuğu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Amanoslar'da meşe ormanlarından topladıkları odunları geleneksel yöntemlerle mangal kömürüne dönüştüren kömürcülerin zorlu yolcuğu 9. aya kadar sürüyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Türkbahçe Mahallesinde bulunan meşe ormanlarının bulunduğu Amanos dağlarında kömürcüler, mangal kömürü üretiyor. Gün boyu yaktıkları ateş ocaklarının başında mangal kömürü üreten kömürcüler, dağda topladıkları ağaçları keserek üst üste koyuyor. Daha sonra odunların üzerine saman döktükten sonra toprakla kapatarak yakıyor. Yaklaşık 15 gün yanan odunlar mangal kömürüne dönüşerek satışa sunuluyor.

“15 gün yanıyor”

Meşe ormanlarından izinli olarak kesilen odunları ocakların bulunduğu alana taşıyıp, toprakla kapattıktan sonra günlerce yaktıklarını ifade eden Mehmet Özdemir, “Burada mangal kömürü yapıyoruz. Ondan sonra bu şekilde yanıyor. 1015 gün yanıyor. Önce odunları topluyoruz. Sonra çatı şeklinde koyuyoruz. Saplarla üstünü kapatıyoruz. Ondan sonra topraklıyoruz. Üstten ateşi bırakıyoruz ve yanıyor. Devlet izin veriyor bizde meşe ağaçlarını kesiyoruz. Seyretmesini yapıyoruz. İyi bir mangal kömürünün gazını atması lazım. Kesime Martta başlıyoruz, 10. aya kadar çalışıyoruz” dedi.

“Her ocakta 78 ton mangal kömürü çıkar”

İsmet Özdemir ise kendisini bildiğinden beri bu işi yaptığını ifade ederek, “Biz burada mangal kömürü üretmeye çalışıyoruz. Öncelikle odunları keseriz. Traktörlerle buraya taşırız. Ondan sonra bu meydanda üst üste yığarız. Sonra samanını atarız sonra toprağını atarız. Ateşini atarız 1015 gün içerisinde kömür haline gelir. Her ocakta 78 ton mangal kömürü çıkar” diye konuştu.

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