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SANKO Üniversitesi 198 üniversite arasında 8'nci sırada yer aldı SANKO Üniversitesi, "Öğrenim deneyimi tatminkarlığı" ve "Kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet" alanlarında A Plus üniversite kategorsinde

İHA

SANKO Üniversitesi 198 üniversite arasında 8'nci sırada yer aldı SANKO Üniversitesi, "Öğrenim deneyimi tatminkarlığı" ve "Kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet" alanlarında A Plus üniversite kategorsinde

SANKO Üniversitesi, Üniversite Araştırma Laboratuvarı’nın (ÜniAr) gerçekleştirdiği Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 Raporunda, genel memnuniyet alanında 198 üniversite arasında, 8’inci sırada yer aldı.
TÜMA 2021 sonuçlarına göre, “Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı” ile “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” alanlarında A Plus Üniversite kategorisinde yer alan SANKO Üniversitesi A Plus Üniversite olarak, eğitim ve hizmet kalitesinden ödün vermeden fark oluşturmaya devam ediyor.
TÜMA2021, lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden gelen geri bildirimler değerlendirilerek, Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimi için katkı sağlamak amacıyla 125 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 198 üniversiteden 42.353 öğrencinin katılımıyla “Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı”, “Uzaktan Eğitim Alt Yapısı”, “Akademik Destek ve İlgi”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet”, “Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği” ile “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” olmak üzere altı alan üzerinden gerçekleştirildi.
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “2014 yılında ilk öğrencilerimizle çıktığımız bilim ve eğitim yolunda, öğrencilerimizin destek ve katkılarıyla emin adımlarla hedefimizi her yıl daha da yükselterek yürüyoruz” dedi.
TÜMA 2021 sonuçlarının sürpriz olmamakla birlikte Kurban Bayramı öncesi kendilerine çifte bayram sevinci yaşattığını belirten Prof. Dr. Dağlı, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ‘Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı’ ile ‘Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet’ alanlarında A Plus üniversite olarak değerlendirilmiştir” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Dağlı, “Akademik Destek ve İlgi”, “Uzaktan Eğitim Alt Yapısı”, “Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği” ile “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” alanlarında A kategorisinde yer aldıklarına dikkat çekti.
Pandeminin yol açtığı bir takım olumsuz sonuçları gerek akademik ve idari kadro gerekse öğrencilerle birlikte çözümler üreterek bertaraf etme yolunu gittiklerini, sonuçların hem üniversite hem de Türk yükseköğretimine katkı açısından yüz güldürücü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle tamamladı:
“Mütevelli Heyetimiz, her kademede görev yapan akademik ve idari kadromuz, öğrencilerimiz ve değerli aileleriyle uyum içinde çalışmanın karşılığını bu yıl da almanın gurur ve mutluğunu yaşıyoruz. Başarıda katkısı olan herkese teşekkür ederim.”
SANKO Üniversitesi
2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriyor.

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