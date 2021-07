Şahinbey Belediyesinden bir sosyal tesis daha

Şahinbey Belediyesi tarafından Abdülhamit Han Mahallesi'ne yaptırılan Abdülhamid Han Sosyal Tesisi Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve protokol üyelerinin katılımıyla vatandaşların hizmetine açıldı.

Şahinbey İlçesi'ndeki mahallelere sosyal tesis yaparak, her yaş grubunun faydalanabileceği alanlar oluşturan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu tesislere bir yenisini daha ekledi. Şahinbey Belediyesi tarafından Abdülhamit Han Mahallesi'ne yaptırılan Abdülhamid Han Sosyal Tesisi yapılan törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Yapılan tesiste taziye evi, derslikler, toplantı salonu, mutfak ve lavabo bulunuyor.

“ Göreve geldiğimizde 1 tane taziye evi yoktu”

Göreve geldiklerinde Şahinbey İlçesinde 1 tane dahi taziye evinin olmadığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiklerinden sonra taziye evi sayısını 280’in üzerine çıkarttıklarını ve sosyal tesis sayısını da 198’e yükselttiklerini ifade ederek, “ Şahinbey hızla büyüyor, gelişiyor. 683 bin kişiyle aldığımız Şahinbey İlçemizin nüfusu şuanda 1 milyon 260 bin kişi yani 550 bin kişiden fazla nüfus artışımız oldu. Bizde ekibimizle beraber Şahinbey İlçemiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yeni mahalleler kuruyoruz. Şuana kadar herhalde kurduğumuz mahalle sayısı 12’yi geçti. Abdülhamit Han Mahallemiz de bu yeni kurduğumuz mahalleler arasında yer alıyor. 0 ile başlayan mahalle nüfusu şuanda 9 binleri geçti. Yakında 10 binleri aşacak ve hızla da gelişiyor. Az sonra açılışını gerçekleştireceğimiz tesis, 198’inci tesisimiz olmuş. Biz göreve geldiğimizde Şahinbey İlçesinde 1 tane taziye evi yoktu. Şuanda 280’in üzerinde taziye evimiz var. Elhamdülillah her mahallemizde sosyal tesisimiz var. Demek ki çalışınca oluyor. Olmaz diye bir şey yok. Şuana kadar yaptığımız park sayısı 630’u geçti. Dile kolay 630 park. Bunun kamulaştırması, projelendirmesi, ihalesi, bakımı, onarımı ve takibi var, bu kolay bir şey değil. Yeter ki sizler arkamızda durun, yeter ki sizlerin duası bizimle olsun. Şahinbey İlçemiz zor bir yer. Kozmopolit ve demografik yapısı çok karışık. Ama buna rağmen çalıştığımız zaman eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, kentsel dönüşümde, park yapımında, sosyal belediyecilik gibi her alanda başarıyı sağlayabiliyoruz. Abdülhamit Han Mahallemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

“Emeği geçenlere teşekkür ederim”

Yapılan sosyal tesiste emeği geçenlere teşekkür eden ve tesisin hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “ Şahinbey Belediyemiz yapmış olduğu altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra Abdülhamit Han Mahallesine sosyal ve kültürel anlamda hizmet verecek bir tesis kazandırıyor. Açtığımız tesis bir tür taziye evi gibi ancak taziye evi özelliğinin yanı sıra bir eğitim merkezi olarak da değerlendirilebilir. Bu tesis, başta kadınlarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hizmet edecek. Ben bu tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Tesisimizin Abdülhamit Han Mahallesi ve Şahinbey İlçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

