Şahinbey Belediyesinden bir sosyal tesis daha

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey Belediyesinden bir sosyal tesis daha

İHA

Şahinbey Belediyesinden bir sosyal tesis daha

Şahinbey Belediyesi tarafından Abdülhamit Han Mahallesi'ne yaptırılan Abdülhamid Han Sosyal Tesisi Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve protokol üyelerinin katılımıyla vatandaşların hizmetine açıldı.
Şahinbey İlçesi'ndeki mahallelere sosyal tesis yaparak, her yaş grubunun faydalanabileceği alanlar oluşturan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu tesislere bir yenisini daha ekledi. Şahinbey Belediyesi tarafından Abdülhamit Han Mahallesi'ne yaptırılan Abdülhamid Han Sosyal Tesisi yapılan törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Yapılan tesiste taziye evi, derslikler, toplantı salonu, mutfak ve lavabo bulunuyor.
“ Göreve geldiğimizde 1 tane taziye evi yoktu”
Göreve geldiklerinde Şahinbey İlçesinde 1 tane dahi taziye evinin olmadığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiklerinden sonra taziye evi sayısını 280’in üzerine çıkarttıklarını ve sosyal tesis sayısını da 198’e yükselttiklerini ifade ederek, “ Şahinbey hızla büyüyor, gelişiyor. 683 bin kişiyle aldığımız Şahinbey İlçemizin nüfusu şuanda 1 milyon 260 bin kişi yani 550 bin kişiden fazla nüfus artışımız oldu. Bizde ekibimizle beraber Şahinbey İlçemiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yeni mahalleler kuruyoruz. Şuana kadar herhalde kurduğumuz mahalle sayısı 12’yi geçti. Abdülhamit Han Mahallemiz de bu yeni kurduğumuz mahalleler arasında yer alıyor. 0 ile başlayan mahalle nüfusu şuanda 9 binleri geçti. Yakında 10 binleri aşacak ve hızla da gelişiyor. Az sonra açılışını gerçekleştireceğimiz tesis, 198’inci tesisimiz olmuş. Biz göreve geldiğimizde Şahinbey İlçesinde 1 tane taziye evi yoktu. Şuanda 280’in üzerinde taziye evimiz var. Elhamdülillah her mahallemizde sosyal tesisimiz var. Demek ki çalışınca oluyor. Olmaz diye bir şey yok. Şuana kadar yaptığımız park sayısı 630’u geçti. Dile kolay 630 park. Bunun kamulaştırması, projelendirmesi, ihalesi, bakımı, onarımı ve takibi var, bu kolay bir şey değil. Yeter ki sizler arkamızda durun, yeter ki sizlerin duası bizimle olsun. Şahinbey İlçemiz zor bir yer. Kozmopolit ve demografik yapısı çok karışık. Ama buna rağmen çalıştığımız zaman eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, kentsel dönüşümde, park yapımında, sosyal belediyecilik gibi her alanda başarıyı sağlayabiliyoruz. Abdülhamit Han Mahallemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
“Emeği geçenlere teşekkür ederim”
Yapılan sosyal tesiste emeği geçenlere teşekkür eden ve tesisin hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “ Şahinbey Belediyemiz yapmış olduğu altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra Abdülhamit Han Mahallesine sosyal ve kültürel anlamda hizmet verecek bir tesis kazandırıyor. Açtığımız tesis bir tür taziye evi gibi ancak taziye evi özelliğinin yanı sıra bir eğitim merkezi olarak da değerlendirilebilir. Bu tesis, başta kadınlarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hizmet edecek. Ben bu tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Tesisimizin Abdülhamit Han Mahallesi ve Şahinbey İlçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi bakıma muhtaç bireylerin yanında
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi bakıma muhtaç bireylerin ...
Gaziantep’te mevsimlik tarım işçilerinin çocukları Yesemek müzesini gezdi
YEREL HABERLER Gaziantep’te mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ...
SANKO Üniversitesi 198 üniversite arasında 8'nci sırada yer aldı SANKO Üniversitesi, "Öğrenim deneyimi tatminkarlığı" ve "Kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet" alanlarında A Plus üniversite kategorsinde
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi 198 üniversite arasında 8'nci ...
Kurban bayramında beslenme Dr. Ustaoğlu: “Tüketim sıklığı ve miktarı artan kırmızı et, mide, kalp ve sindirim sisteminde rahatsızlıklar yol açabilir"
YEREL HABERLER Kurban bayramında beslenme Dr. Ustaoğlu: “Tüketim ...
Bayram temizliği, Yumma çiftini mutlu etti
YEREL HABERLER Bayram temizliği, Yumma çiftini mutlu etti
Mangal kömürünün zorlu yolculuğu
YEREL HABERLER Mangal kömürünün zorlu yolculuğu
Kurban Bayramı öncesi baklava ustalarının mesaisi başladı
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi baklava ustalarının mesaisi ...
İslahiye Belediyesi, kendi ürettiği organik ürünleri yemekhanesinde kullanıyor
YEREL HABERLER İslahiye Belediyesi, kendi ürettiği organik ürünleri ...
Oğuzeli Belediyesinden bir sosyal tesis daha
YEREL HABERLER Oğuzeli Belediyesinden bir sosyal tesis daha
Şahinbey Belediyesi kurban atık poşeti dağıtıyor
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi kurban atık poşeti dağıtıyor
Hatalı sollama kaza getirdi: 2 ölü
YEREL HABERLER Hatalı sollama kaza getirdi: 2 ölü
Kadınların korkulu rüyası endometriozis ve çikolata kisti
YEREL HABERLER Kadınların korkulu rüyası endometriozis ve çikolata ...
Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 yaralı
Güneydoğu Basını, 15 Temmuz’da Gaziantep’te buluştu
YEREL HABERLER Güneydoğu Basını, 15 Temmuz’da Gaziantep’te buluştu
Kafesinden kaçan aslan ve saldırdığı bakıcısının sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER Kafesinden kaçan aslan ve saldırdığı bakıcısının ...
Başkan Şahin kurban kesim ve satış yerlerini ziyaret etti Şahin: Vatandaşların her zaman hizmetinde ve emrindeyiz
YEREL HABERLER Başkan Şahin kurban kesim ve satış yerlerini ziyaret ...
Gazi kentteki 15 Temmuz gecesinde renkli görüntüler
YEREL HABERLER Gazi kentteki 15 Temmuz gecesinde renkli görüntüler
Düğün günü hastalanan babalarını gelinlik ve damatlıkla ziyaret ettiler
YEREL HABERLER Düğün günü hastalanan babalarını gelinlik ve ...
3’üncü doz aşısını yaptıran Gaziantep İl Sağlık Müdürü Tiryaki: “Aşıdan başka çözüm yok” Gaziantep’te Delta varyantı görülmedi
YEREL HABERLER 3’üncü doz aşısını yaptıran Gaziantep İl Sağlık ...
Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’den bayram mesajı
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’den bayram mesajı
Araban’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Araban’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Fadıloğlu, darbe girişiminin 5. yılında da Demokrasi Meydanına indi
YEREL HABERLER Fadıloğlu, darbe girişiminin 5. yılında da Demokrasi ...
Gaziantep'te 15 Temmuz'u anma etkinliği
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 Temmuz'u anma etkinliği