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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitkamil'deki kurban kesim alanlarında hazırlıklar tamamlandı

İHA

Şehitkamil'deki kurban kesim alanlarında hazırlıklar tamamlandı

Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların temiz ve hijyenik ortamda kurbanlarını kesmeleri için pazar yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışması yürüttü. Şehitkamil Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, pandemi nedeniyle bayram boyunca çalışmalarını aralıksız devam ettirecek.
Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi aldığı tedbirlerle huzurlu bir bayram yaşanması için yoğun mesai yapıyor. İlçe halkının temiz ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmelerini sağlamak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Şehitkamil Belediyesi, bünyesinde bulunan; Değirmiçem Pazar Yeri, Özgürlük Pazar Yeri, Merveşehir Pazar Yeri, Güvenevler Pazar Yeri, Emek Pazar Yeri, Seyrantepe Pazar Yeri, Umut Pazar Yeri, Beykent Pazar Yeri, Basra Pazar Yeri, İncilikaya Pazar Yeri ve Gazikent Pazar Yeri, Fıstıklık Pazar Yeri, Gazikent 2 Pazar Yeri’nde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. 1 yıkama aracı, 1 süpürge ve 1 dezenfekte aracıyla birlikte temizlik ve hijyen çalışmalarını gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir temizlik ve hijyen çalışması yürütüyor. Kurban Bayramı öncesinde tüm kurban kesim yerleri hazır hale getirilerek vatandaşın hizmetine sunulacak. Ayrıca oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve kesilen kurbanlıkların muhafazası için kurban kesim yerlerinde poşet dağıtımı da gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, gösterilen hassasiyet dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekine teşekkür ettiler.

"Nezih ve temiz bir ortamda kurbanlarını kesecekler"
Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Burak Mahalle Muhtarı Hanifi Özkesen, “Şehitkamil Belediyemiz, Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirleri alarak, vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik ortamda kurban ibadetlerini gerçekleştirmeleri adına kurban kesim yerlerinde yıkama, temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyor. Şu an pazar yerimiz tamamen yıkandı, temizlendi ve dezenfektesi yapıldı. Vatandaşlarımız, nezih ve temiz bir ortamda kurbanlarını kesecekler. Ben Şehitkamil Belediyemize yapmış oldukları her türlü hizmetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm halkımızın şimdiden Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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