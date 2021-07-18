Başkan Fadıloğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında paylaşma ve pandemi vurgusu yapan Başkan Fadıloğlu, İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı yazılı Kurban Bayramı kutlama mesajında, “Bayramlar toplumsal değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği müstesna günlerdir. Milletimizin en güzel hasletlerinden olan yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ruhunun ortaya konulduğu bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Milli ve manevi değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması gerektiğine mesajında yer veren Fadıloğlu, "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize, bayramların toplumumuza kazandırdığı değerleri anlatmalı ve yaşayarak öğretmeliyiz. Bu bayram; yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergileneceğine, buruk gönüllerin tamir edileceğine, muhtaçlara yardım eli uzatılacağına, çocukların sevindirileceğine, dargınlık ve kırgınlıkların giderileceğine, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının yoğunlaştırılacağına yürekten inanıyorum. Pandemi tehdidi henüz geçmiş değil. Pandemiye karşı oluşturulan ‘yeni normaller’ çerçevesinde geçireceğimiz Kurban Bayramı’nda kendimizin, sevdiklerimizin ve tüm insanların sağlığı için bayram süresince toplum içinde, kurban kesiminde, camide, alışverişte ve benzeri yerlerde tedbiri elden bırakmadan temizlik, maske ve mesafe kurallarına lütfen hassasiyetle uyalım. Bu duygu ve düşüncelerle cennet vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, dayanışma içerisinde olduğumuz ve paylaşarak kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirdiğimiz bir bayram yaşamamızı diliyorum. Kurban Bayramı’mızın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve refah getirmesini yürekten temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.