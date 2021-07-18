GTB başkanları Kurban Bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel örneklerinin yaşandığı müstesna günler olduğuna vurgu yapan GTB Başkanları, kutlama mesajında, "Yüce dinimizin bize en güzel hediyelerinden biri olan Kurban Bayramı'na milletçe ulaşmanın sonsuz huzur ve manevi mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır dünya genelinde etkisini gösteren salgın hastalık nedeniyle Ramazan Bayramlarımızı sevdiklerimizden uzak buruk bir sevinç içerisinde idrak etmek zorunda kalmıştık. Bu bayram inşallah pandemi tedbirlerine de uyarak Kurban vazifemizi ruhuna en uygun şekilde milletçe hep birlikte yerine getireceğiz" ifadelerine yer verdi.



"Pandemi kurallarına riayet etmeliyiz"

Kurban Bayramının insanlığa dostluk, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma çağrısı yaptığını mesajda ifade eden GTB başkanları, "Bu nedenle binlerce yıldır kök saldığımız topraklarda bizi biz yapan en özel değerlerimizin başında bayramlarımız gelmektedir. İnanç ve ruh birliğimizi güçlendiren , gönüller arasında sarsılmaz sevgi ve kardeşlik köprüleri kuran bayramlarımızı bu bağlamda gönül birlikteliklerini daha da sağlamlaştırmak için bir fırsat olarak görmeliyiz. Unutmamalıyız ki millet olmanın en temel gayesi ortak duyguları paylaşmak ve bunları birlikte yaşamaktan geçer. Bu sebeple, böylesi mübarek ve kutlu zaman dilimlerini kendimize fırsat bilerek, kimsesizlere ve yardıma muhtaç kardeşlerimize yardım elimizi uzatarak bu mukaddes günlerin manevi ortamını hep birlikte yaşamalıyız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde pandemi kurallarına riayet ederek ulusça birlikte kutlayacağımız nice bayramlar temennisiyle, başta Gaziantepli hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

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