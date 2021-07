Kılıç, Kurban Bayramını kutladı Kılıç, “Kurban paylaşmayı simgeler”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep ve Oğuzeli halkının Kurban Bayramı’nı kutlayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bayram kardeşlik, kurban ise yakınlaşmaktır. Sevdiklerimizle yakınlaştığımız, kardeşlik duygularımızın pekiştiği bir Kurban Bayramı diliyorum. Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği dargınlıkların giderildiği, günlerdir. Bütün bu değerleri barındıran Kurban Bayramı, özellikle yardımlaşma ve paylaşmayı ifade etmektedir. Kurban ibadeti, kişiye gerektiğinde malını ve canını Allah yolunda feda edebilme bilincini aşılar. Paylaşma alışkanlığı kazandırır. İnsanların birbirleriyle kaynaşmalarına, birbirlerini sevip saymalarına ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmelerine vesile olur. Hz. İbrahim ve İsmail'in sadakat ve teslimiyetini hatırlatan Kurban ibadeti, bir yandan kişinin Allah'a yakınlaşmasını simgelerken, diğer yandan toplumda kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bilincinin gelişmesine, sevgi ve dostluğun yaygınlaşmasına zemin hazırlar. Oğuzeli Belediyesi olarak her bayram da olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nı da hemşerilerimizin daha rahat, huzurlu, sağlıklı geçirmesi ve belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için tüm birimlerimizi seferber ettik. Değerli hemşerilerimle birlikte bir bayramı daha yaşayacak olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşarken, insanlık adına hayatın her alanında çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine hoşgörüyü, karanlık yerine aydınlığı getirmesini temenni ediyor, sosyal barışın sağlandığı, birlikteliklerin ve yardımlaşmanın arttığı, zenginin fakire el uzattığı bir bayram geçirmenizi temenni ediyor, tüm İslam Alemi, Türk Ulusu ve kıymetli hemşerilerimin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Bayram süresince vatandaşları virüsle mücadelede belirlenen kurallara uymaları konusunda uyaran Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Biliyoruz ki bu zor günleri kurallara uyarak inşallah geride bırakacağız. Daha nice güzel bayramlarda hep birlikte olacak, büyüklerimizin ellerinden öpüp, küçüklerimizle kucaklaşacağız.Dünyada ve ülkemizde yaşanan Korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle, bu yılda Kurban Bayramını salgının gölgesinde buruk bir şekilde geçireceğiz. Bayram süresince bütün vatandaşlarımızın virüsle mücadelede belirlenen kurallara azami dikkat ve titizlik göstermeleri önemle rica ediyorum. Salgına karşı en önemli silahlarımız aşı ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına her daim uymaktır. Bir an önce 17 yaş üstü aile bireylerimizin aşısını mutlaka yaptıralım. Biliyoruz ki bu zor günleri de inşallah geride bırakacağız. Daha nice güzel bayramlarda hep birlikte olacak, büyüklerimizin ellerinden öpüp, küçüklerimizle kucaklaşacağız. Bayramlaşmalarımızda her an maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle riayet edelim” ifadelerine yer verdi.

