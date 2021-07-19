Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Kahraman Kütük (21) hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece saatlerinde Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Kahraman Kütük'ün kullandığı motosiklete arkadan çarpıp, kaçtı. Kütük yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kütük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kahraman Kütük´ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kütük´ün cenazesi, ailesine teslim edildi.
Polis, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2021-07-19 12:19:14
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