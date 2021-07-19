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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep protokolü bayramlaştı

İHA

Gaziantep protokolü bayramlaştı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve il protokolü ile bayramlaştı.
Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen bayramlaşma programı Covid19 salgını tedbirlerine uygun bir şekilde yapıldı. Bayramlaşma programının ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, bayramda pandemi kurallarına ve trafik kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Covid19 pandemisinin halen devam ettiğini, bayram nedeniyle tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, bayram nedeniyle oluşacak trafik sorunundan ve trafik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatarak, “Bayramlaşmaları eski tadında yapamıyoruz. Bu bayramda bir önceki bayrama göre biraz daha rahat ama önceki bayramlara göre biraz daha tedbirli bir durumdayız. Yarın Kurban Bayramı, Allah’ımıza şükürler ediyoruz, bir bayrama daha kavuştuk. Yarın yoğunluktan, herkesin kurban keseceğinden ve önemli bir kısmının kurban ile ilgili meşguliyeti olacağından dolayı bugün bir araya gelelim dedik. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Milletimizin birliği, bütünlüğü, şehrimizin birliği hem dini hem de milli bayramlar sayesinde oluşuyor. Bu vesileyle de açık havada üçbeş dakika da olsa bir araya gelmemizde fayda var diye düşünüyoruz. Gaziantep’te ve Türkiye'de şöyle bir durum var; sanki hastalık bitti, her şey düzeldi, hiç bir sıkıntı yokmuş gibi bir rehavete kapıldık. Hastalık devam ediyor, halen hasta olan, vefat eden vatandaşlarımız var. Aynı zamanda eş zamanlı olarak aşılama devam ediyor. Cenazelere de düğünlere de gideceğiz, bayramlaşacağız ama bunların süresi, mesafeleri ve ortamları çok önemlidir. Düğünlerde, cenazelerde yan yana özellikle de kapalı ortamlarda yarım veya bir saat oturduğumuzda hasta olma ihtimalimiz çok yüksek. Bunun için de hem kendimiz kurallara uyalım hem de olabildiğince yetki alanlarımızda kuralları defaten tekrarlamakta fayda var. Trafik kazalarına verdiğimiz can teröre verdiğimiz canın 5 katı daha fazla ve dolayısıyla trafikte kurallara uymamız can kayıplarını azaltacaktır. Trafik kurallarına da uymanızı, yola çıkacak arkadaşlarımızın olabildiğince uzun yolculuklardan kaçınmasını, dinlenmelerini tavsiye ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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