Başkan Özkeçeci'den bayram mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Özkeçeci, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların ve hasretliklerin sona erdiği bir bayramın daha milletçe idrak edildiğini belirterek, "Kurban Bayramı’nın aziz milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı. Özkeçeci mesajının devamında ise, "Allah’a sonsuz şükürler olsun, bir Kurban Bayramına daha erişmiş bulunuyoruz. Kadim medeniyetimizde bayramlar, bizi biz yapan, bizi ortak idealler havuzunda buluşturup kaynaştıran en önemli ortak paydalarımız, milletçe bizi sevinç içinde birbirine en çok bağlayan manevi vuslat günlerimizdir. Kurban, cömertliktir. Kurban, dayanışmadır, yoksulların sevindirilmesidir. Kurban, bu dünyada misafir olduğumuzun tekrar tekrar hatırlanmasıdır. En önemlisi de kurban, Allah’a, kardeşlerimize, kardeşliğe ve dayanışmaya yakınlaşmadır. Ve elbette bugünler, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın gözlerindeki sevinç ve aydınlığı hem arttırmanın hem tanıklığıyla mutlu olmanın günleridir. Özellikle Kurban Bayramının, bayramlarımız içinde kendine mahsus bir yeri ve anlamı vardır" ifadelerini kullandı.

“Kurallara uymalarını özellikle hatırlatıyorum”

İl Başkanı Özkeçeci mesajının son bölümünde ise “Bir hususu özellikle dikkatlerinize sunuyorum. Dünyayı etlisine altına alan ve insanların yaşamlarına sınırlama getiren Covid 19 belası ile aşımızı yaptırarak ve kurallara uyarak mücadele edileceğini unutmayalım. Ayrıca, Bayramlarda yaşanan trafik kazaları yüreğimizi yakıyor. Artık bayramda trafik acısı yaşamayalım. Bunun için bu bayramda yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarını azami dikkatle kullanmalarını ve mutlaka trafik kurallarına uymalarını özellikle hatırlatıyorum” ifadelerine yer verildi.

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