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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elde tüfek, Antep fıstığı nöbeti

DHA

Elde tüfek, Antep fıstığı nöbeti


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığının hasat döneminin yaklaşmasıyla arazilerdeki güvenlik önlemleri de arttı. Fıstık bahçelerinin bekçileri, ellerinde av tüfekleriyle 24 saat boyunca, ağaçlardaki mahsulün çalınmaması için nöbet tutuyor.
Her yıl fiyatı artan ve bir yıl mahsul verip bir yıl vermeyen Antep fıstığında, bu yıl mahsul önceki yıla oranla az olacak. Hasat döneminin yaklaşmasıyla bahçelerde hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemleri de artırıldı. Arazi sahipleri fıstık bahçelerine askeri birliklerdeki kuleleri anımsatan nöbet kulübeleri yaptırarak hırsızlığa karşı bekçi tutuyor. Fıstığın olgunlaşmaya başlamasından hasat dönemine kadar olan 3 aylık sürede, bekçiler av tüfekleriyle 7 gün, 24 saat nöbet tutuyor. Büyük bölümü motosikletleri ile veya yaya olarak devriye atan bekçiler, bahçelerden fıstık toplamaya çalışanları havaya uyarı ateşi açarak uzaklaştırıyor. Bekçiler, olası bir hırsızlık olayı ile karşılaştıklarında da jandarmayı arayarak ihbarda bulunuyor.
'HIRSIZLAR BEKÇİ OLMAYAN ARAZİLERE GELİYOR' 
15 yıldır fıstık bahçelerinde bekçilik yapan Mehmet Dağdeviren, hırsızlık yapacak olan kişilerin bekçisi olmayan arazileri tercih ettiğini söyledi. Fıstığın getirisinin yüksek olmasından dolayı dikkatli olduklarını belirten Dağdeviren, "Fıstık bahçelerinde hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladık. Biz burada olası durumlarda sadece hırsızlara karşı korku amaçlı havaya ateş açıyoruz. Fıstık çok değerli olduğu için hırsızlık olayları da oldukça fazla oluyor. Gece uyumuyoruz, sadece nöbet değişimlerinde günlük 3-4 saat kadar uyuyabiliyoruz. Nöbetlerimizi gündüzleri motosikletlerimizle gerçekleştiriyoruz. Geceleri yaya olarak dolaşıyor, kulelerden gözetleme ve denetleme yapıyoruz. Fıstık arazilerinde nöbetlerimize temmuz ayında başladık ve eylül ayı sonuna kadar devam edeceğiz. Hırsızlarla baş etmenin en iyi yolu bekçi tutmaktır. Hırsızlar, bekçi olmayan arazilere gelerek ağaçlardaki ürünü topluyorlar" dedi.
Antep fıstığının bölgedeki en kıymetli ürün olduğunu, bu yüzden de 24 saat boyunca korunması gerektiğini söyleyen Hanifi Şahin ise, "20 yılı aşkın süredir bekçilik yapıyorum. Bu bölgede hırsızlara karşı fıstıklarımızı korumaya çalışıyoruz. 24 saat sürekli dönüşümlü olarak nöbet tutuyoruz, devriyeler atıyoruz. Gündüz motosikletlerimizle geceleri yaya olarak devriyeler atıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2021-07-21 09:45:39

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