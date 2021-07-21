Silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaralandı

Gaziantep'te özel bir hastanede çalışan hemşire Tayfun Yabacı hastanenin kafesinde oturduğu esnada silahlı saldırıya uğradı. Elinden yaralanan Tayfun Yabacı, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Mücahitler Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir hastanede meydana geldi. Sabah saatlerinde hastanenin kafesine gelen Tayfun Yabacı, kafenin bahçesinden otururken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan otomobille olay yerinden kaçarken, elinden yaralanan Yabacı, hastanede tedavi altına alındı. Saldırının ardından Asayiş Şube ekipleri hastanede çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken polisin saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.