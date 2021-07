Büyükşehir 5 bin aile ile bayram sevincini paylaştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye et dağıtımını gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı öncesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Yardım Gönüllüleri Derneği ve hayırseverler iş birliğinde önemli bir yardım yaptı. Bayram vesilesiyle oluşturulan ekipler şehrin farklı noktalarında tespit edilen ihtiyaç sahibi 5 bin aileye et dağıtımını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleşen çalışma ile bayram öncesi ailelerin yüzü güldü.

Büyükşehir Belediyesi öte yandan bünyesinde bulundurduğu Sosyal Yardım Merkezleri aracılığıyla her ay düzenli olarak 10 bin ihtiyaç sahibi aileye destek oluyor. Yeni tip Korona virüs (Kovid19) Salgını döneminde ise hastalıkla mücadele eden vatandaşların evlerine yaklaşık 60 bin “Şifa ve Gıda Paketi” dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Bayram ihtiyaçlarını gidermek için hem yetimlerimizi hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizi tek tek dolaşıyoruz. Kurban Bayramı’nda kurban kesemeyecek ailelerimiz varsa onlara destek veriyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yetim, yoksul, yaşlı, mağdur, muhtaç, herkesin yanındayız, herkesin yakınındayız. Onların dualarıyla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

