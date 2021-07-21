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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerden HKÜ’ye tam not

İHA

Öğrencilerden HKÜ’ye tam not

Kısa adı UniAr (uniar.net) olan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından 42 bin 353 üniversite öğrencisinin görüşü alınarak gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 yılı raporuna göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), “A” notu alan 10 üniversiteden biri oldu.
TÜMA çalışmasında ele alınan Türkiye’deki 198 üniversite arasında “genel memnuniyet” sıralamasında 17’inci sıraya yükselen HKÜ, Türkiye’deki 73 vakıf üniversitesi arasında da 11’inci sırada yer alarak öğrenci memnuniyeti alanındaki iddiasını kanıtladı.
“Sonuçlar gurur verici”
https://www.uniar.net/tuma adresinde detayları verilen araştırma sonuçlarının kendileri için gurur verici olduğunu söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Bu sonucun ortaya çıkmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, ve elbette, geri bildirimleri ile bize bu gururu yaşatan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrenci odaklı eğitimöğretim ve araştırma ekosistemimizin, öğrencilerimizin teveccühüne mazhar olması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir” dedi.
“Pandemi sürecinde hibrit eğitim modelimiz kabul gördü”
Pandemi sürecine çeviklikle yanıt vererek çok kısa bir süre içerisinde “Uzaktan Öğretim” altyapılarını oluşturduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, “Öğrencilerimizin tercihine bırakıp, yüzyüze ve uzaktan eğitimin harmanlayarak uyguladığımız hibrit eğitimöğretim ve araştırma modelimiz kabul gördü ve başarılı oldu. Yüzyüze eğitimden pandemi sürecinde de ödün vermeyen nadir üniversitelerden biri olduk. Aynı şekilde diploma törenlerini pandemi döneminde bile zamanında yapabilen ender üniversitelerden biriydik. Kampüsümüz de hep canlılığını korudu. Bunların, öğrencilerimizin memnuniyetini sağlayan önemli faktörler olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.
“HKÜ mezunları iş piyasasına hızlı giriyor”
Büyük, modern ve yeşil bir kampüse sahip olduklarının altını çizen Dereli, “HKÜ olarak biz, ‘A+ notu ile tescil edilmiş’ gerçek bir kampüs üniversitesiyiz. Bugüne kadar 13 bin 483 mezun verdik. Mezunlarımızın büyük bir kısmı okul biter bitmez iş hayatına giriyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin açıklamış olduğu rakamlar da bunu ortaya koyuyor. Üniversitemiz, mezunları en hızlı istihdam edilen ilk 20 üniversite arasında bulunuyor. Bu yıl açtığımız 5 yeni program ile birlikte toplam 32 programımıza 1560 öğrencimizin daha HKÜ ailesine katılmasını bekliyoruz. Bu kontenjanlarımızın neredeyse yarısı bursludur. Bölümden bölüme değişmekle birlikte ortalama olarak her 4 kontenjanımızdan 1’i tam bursludur. Bu oranlar ile HKÜ, Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında en yüksek bursluluk oranına sahip 8’inci üniversitedir” diye konuştu.

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